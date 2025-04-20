РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході – DeepState

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- Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку
- РФ також просунулася біля трьох населених пунктів
Армія країни-агресора РФ зуміла просунутися вперед у Донецькій області, захопивши ще один населений пункт.
Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку, йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState.
Крім того, армія РФ також просунулася біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці Донецької області, зазначається в повідомленні.
"Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці", - ідеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося про те, що РФ йде на штурм із новими резервами. Ворог намагався безуспішно провести штурмові дії, спроби РФ поліпшити тактичне становище виявилися марними.
Нагадаємо, у DeepState назвали напрямок просування ворога. Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.
Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.
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