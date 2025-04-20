РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході – DeepState

РФ також просунулася біля Нового, Преображенки і в Сухій Балці Донецької області.

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ЗСУ дають відсіч окупантам / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 71 ОЄБр

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Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку

РФ також просунулася біля трьох населених пунктів

Армія країни-агресора РФ зуміла просунутися вперед у Донецькій області, захопивши ще один населений пункт.

Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку, йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState.

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/ Главред

Крім того, армія РФ також просунулася біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці Донецької області, зазначається в повідомленні.

"Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці", - ідеться в повідомленні.

/ deepstatemap.live

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Раніше повідомлялося про те, що РФ йде на штурм із новими резервами. Ворог намагався безуспішно провести штурмові дії, спроби РФ поліпшити тактичне становище виявилися марними.

Нагадаємо, у DeepState назвали напрямок просування ворога. Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

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