РФ випустила по Україні 132 'Шахеда': скільки з них збила ППО

У кількох областях України пошкоджено інфраструктуру.

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Атака дронів / колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

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Росія атакувала Україну 132-ма безпілотниками

Силами ППО збито 88 ворожих БпЛА

41 БпЛА локаційно втрачено

У ніч на 29 листопада країна-агресор Росія атакувала Україну 132-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Про це повідомили в Повітряних силах.

Зазначається, що до відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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"Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

Шахед / Інфографіка: Главред

В Повітряних силах також додали, що 41 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся в Росію.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Робота ППО / фото: Повітряні сили

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, увечері, 28 листопада, країна-агресор атакувала Київ "Шахедами". У столиці було чутно вибухи, по ворожих дронах працювала ППО.

У ніч на четвер, 28 листопада РФ атакувала Україну великою кількістю ракет і дронів. Загалом російські окупанти запустили по нашій державі 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

Також відомо, що 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Українці чули вибухи. Після цього було запроваджено екстрені вимкнення світла.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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