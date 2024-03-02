УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

Олексій Тесля
2 березня 2024, 16:15
Ворог хоче зайти з боку Бахмутського та Лиманського напрямків, каже Ілля Євлаш.
Російські військові, вибух
Російські військові намагаються йти вперед / Міноборони РФ, УНІАН

Тактика російських загарбників може змінюватися від оперативної обстановки, заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, головна мета російських окупантів на Сході - Краматорсько-Слов'янська агломерація. Ворог хоче вийти туди з боку Бахмутського та Лиманського напрямків.

"Вони хочуть вийти з боку Бахмутського напрямку. Часів Яр, Костянтинівка і далі продовжувати напрямок наступу з південного флангу до міста Краматорськ. І з північного флангу через Лиманський напрямок вийти з іншого боку до міста Слов'янськ. Звичайно, це дуже амбітні плани", - пояснив український офіцер.

відео дня

Водночас він уточнив, що біля Часового Яру зведено кілька рядів інженерних загороджень, зведено кілька кіл оборони навколо міста, а навколо Куп'янська також дуже багато мінних полів, "зубів дракона", скріплених між собою потужними сталевими канатами.

"Тобто ворогу буде дуже складно пройти. Звісно, що все буде залежати також і від кількості постачання нашими союзниками боєприпасів, від погоди та ще низки умов, від яких залежатиме перебіг подальших бойових дій", - додав Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш

Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що окупанти здійснили "потужний ривок" на Часів Яр. Ілля Євлаш повідомив, що поблизу Часового Яру зведено кілька кіл оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно пошарпали ворога: генерал розкрив великі втрати РФ на сході. Українські захисники стримують ворожі атаки та здійснюють активні дії, підкреслив Олександр Тарнавський.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російським окупантам у живій силі та техніці.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

16:15 Україна
Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку Байдена

Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку Байдена

15:44 Україна
ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

15:08 Україна
Всі головні новини

Популярне

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його наїзд на її доньку-мовчунью Паперну 5504

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі 4666

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі

Українцям перерахували всі пенсії: хто стане отримувати на 500 грн більше 4366

Українцям перерахували всі пенсії: хто стане отримувати на 500 грн більше

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря 2507

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря

Останні новини

16:37

"Ми змінюємося, і слава Богу": Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO

16:35

"Час працює на Росію": Орбан видав нову скандальну заяву про війну в Україні

16:15

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

15:57

"Краще передати техніку": у Міноборони Польщі відмовилися посилати війська в Україну

15:45

Лише люди з орлиним зором знайдуть собаку в печері за 6 секунд: складна оптична ілюзія

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
15:44

Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку БайденаВідео

15:43

Чекайте мої дорогі шанувальники: Алла Пугачова зробила інтригуючий анонсВідео

15:08

ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

14:23

Олег Скрипка захотів "декомунізувати" подружні зради

Реклама
14:09

Ключовий рік для Путіна: Данілов зробив прогноз щодо війни РФ проти України

14:09

Понад 20 тисяч пожеж за тиждень: наступ РФ набирає обертів - The Economist

14:07

Померла популярний дизайнер та "ікона стилю"

13:35

Українці знищують літаки на дуже великих відстанях: у ПС злідали заяву

13:23

Церковне свято 3 березня: чому не можна позичати гроші і брати їх у борг

13:12

Слабка лінія оборони України допомагає наступу РФ: у NYT розкрили деталі

13:09

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі

12:57

Анна Саліванчук уперше прокоментувала розлучення з чоловіком-нардепом

12:46

Швидко змінюються в гаремі: Цибульська прокоментувала новий роман Остапчука

11:45

"У найближчі декілька місяців": в Естонії зробили прогноз про важкий момент для України

11:39

Як виїхати чоловікам з України в березні: адвокат пояснив, які правила діють

Реклама
11:36

Кількість жертв в Одесі зросла: з-під завалів дістали тіло дитиниФото

11:34

Місячний календар на 3 березня: якій частині тіла потрібно приділити особливу увагу

11:22

Які труси краще носити чоловікам: як правильно обрати білизну

11:09

Уперше в історії: німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення літаків РФ у Латвії

10:43

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

10:30

Китайський гороскоп на 3 березня: Бику - почуття обов'язку, Дракону - сильний потяг

10:26

РФ воює проти цивільних: Зеленський відреагував на удар по Одесі та звернувся до ЗаходуФото

09:48

У Санкт-Петербурзі російська ППО полювала на дрон і пошкодила багатоповерхівкуВідео

09:38

"Відбуваються деякі події": Віталій Козловський заінтригував змінами в житті

09:06

ЗСУ знищили 14 "Шахедів" і відправили у вічний політ ще один ворожий Су-34Фото

08:51

Хто зможе отримати бронь від мобілізації: у Раді дали відповідь

08:29

"Шахеди" атакували Харків і область, є "прильоти": що відомо

08:10

Політична система США догулялась до мишейПогляд

07:27

Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі, є загиблі та постраждалі: всі подробиціФотоВідео

07:25

Лише справжні детективи знайдуть пляшку за 5 секунд: надзвичайно складна загадка

06:35

Що означає "після дощику в четвер": мовознавець здивував поясненнямВідео

06:10

В окупантів рекорд у лютому все ж таки відбувсяПогляд

04:20

Є ризик катастрофи: астролог сказав, коли в березні не можна вирушати в дорогуВідео

03:43

Як самостійно зробити шугаринг: рецепт пасти, яка надовго позбудеться волосся

03:02

"Рівноправність - це комунізм": Скрипка вважає, що в Україні жінки пригнічують чоловіків

Реклама
02:30

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночіВідео

02:00

"Дуже круто": донька Олени Кравець розповіла про подарунки від батьків

01:31

"Встигнути до 20-х чисел березня": Влад Росс розповів про кардинальні зміни на роботіВідео

01 березня, п'ятниця
23:59

"Це хороша новина": Байден підписав тимчасовий бюджет, шатдауну не буде

23:48

"Він не довіряє українцям": депутат Бундестагу звинуватив Шольца у брехні про Taurus

23:24

Дві операції позаду, ще одна попереду: Узелков розповів про свій стан

23:20

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря

23:08

Колишній бойфренд Піппи Міддлтон наклав на себе руки

23:03

Ексчоловік Брітні Спірс прореагував на її конфлікт із Тімберлейком

22:34

$18 млн нададуть африканській країні: Угорщина цинічно відмовилась допомагати Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти