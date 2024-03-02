РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

Ворог хоче зайти з боку Бахмутського та Лиманського напрямків, каже Ілля Євлаш.

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Російські військові намагаються йти вперед / Міноборони РФ, УНІАН

Тактика російських загарбників може змінюватися від оперативної обстановки, заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, головна мета російських окупантів на Сході - Краматорсько-Слов'янська агломерація. Ворог хоче вийти туди з боку Бахмутського та Лиманського напрямків.

"Вони хочуть вийти з боку Бахмутського напрямку. Часів Яр, Костянтинівка і далі продовжувати напрямок наступу з південного флангу до міста Краматорськ. І з північного флангу через Лиманський напрямок вийти з іншого боку до міста Слов'янськ. Звичайно, це дуже амбітні плани", - пояснив український офіцер.

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Водночас він уточнив, що біля Часового Яру зведено кілька рядів інженерних загороджень, зведено кілька кіл оборони навколо міста, а навколо Куп'янська також дуже багато мінних полів, "зубів дракона", скріплених між собою потужними сталевими канатами.

"Тобто ворогу буде дуже складно пройти. Звісно, що все буде залежати також і від кількості постачання нашими союзниками боєприпасів, від погоди та ще низки умов, від яких залежатиме перебіг подальших бойових дій", - додав Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що окупанти здійснили "потужний ривок" на Часів Яр. Ілля Євлаш повідомив, що поблизу Часового Яру зведено кілька кіл оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно пошарпали ворога: генерал розкрив великі втрати РФ на сході. Українські захисники стримують ворожі атаки та здійснюють активні дії, підкреслив Олександр Тарнавський.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російським окупантам у живій силі та техніці.

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