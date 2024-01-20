РФ обрала дві цілі на сході: генерал ЗСУ назвав напрямок ворожого штурму

Незважаючи на те, що за останню добу російські окупанти не застосовували авіаудари на Таврійському напрямку, загарбники завдали три ракетні удари з ЗРК С-300 по Донеччині та продовжують активно застосовувати артилерію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці та Новомихайлівці. Переважно ворог атакує піхотою, майже не застосовуючи бронетехніку, написав він у Telegram.
"Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли. Одна невдала спроба ворога поліпшити тактичне положення була південніше Золотої ниви, а на Запоріжжі їх було три - західніше Вербового", - зазначив Тарнавський.відео дня
Подробиці боїв на Таврійському напрямку
У свою чергу спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун уточнив в ефірі інформаційного марафону, що раніше росіяни тиждень активно використовували авіацію.
За словами спікера, є багато причин, чому окупанти зменшили активність авіації. Серед них можливе обслуговування літаків, проблеми з доставкою боєприпасів або погода.
Штупун додав, що росіяни акцентують штурмові дії на Авдіївці та Новомихайлівці.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.
Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.
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