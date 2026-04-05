"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

Олексій Тесля
5 квітня 2026, 15:06
Проблема з росіянами полягає в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи на них не йдуть, підкреслив президент.
Володимир Зеленський прокоментував зухвалі вимоги Кремля / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяв Зеленського:

  • РФ готується до подальшої повної окупації всієї України
  • Відступ створив би для України величезні ризики

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість української сторони піти на територіальні поступки, яких вимагає російська сторона в рамках українсько-американо-російських переговорів щодо припинення війни.

Глава держави переконаний у підготовці РФ до подальшої повної окупації всієї території України. Про це він сказав в інтерв'ю AP.

"Проблема з росіянами полягає в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них. Вони розмовляють лише мовою ультиматумів. Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами. Вони вважають, що якщо ми відступимо, то вони не втрачатимуть сотні тисяч людей. Це правда, але ми не можемо відступити", - сказав Зеленський.

При цьому він також додав, що такий відступ створив би для України величезні ризики.

"Росія зміцнить свої позиції в Україні і почне готуватися до подальшої окупації. Вони брешуть і грають у свої ігри з президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Ось чому нам треба їх зупинити, домогтися припинення вогню, встановити надійні гарантії безпеки, а потім перенести все це в дипломатію", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про джерело: The Associated Press

Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

