РФ бреше, що вибила захисників України з лівобережжя Дніпра: у ЗСУ зробили заяву

Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

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Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі херсонської області/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Українські воїни продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Російські окупанти намагалися проводити там штурми, але не мали успіху.

Після неуспішних штурмів російські загарбники почали поширювати неправдиву інформацію про те, що вони нібито вибили захисників України з лівобережжя Дніпра на Херсонщині. У Силах оборони півдня України заявили, що така інформація, яку поширює країна-агресорка Росія, не відповідає дійсності.

"Важливо! Російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні. відео дня

У заяві зазначається, що Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

"Здійснивши упродовж дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання", – наголошується у повідомленні.

Заява Шойгу про нібито "зачищення плацдарму"

Нагадаємо, у вівторок, 20 лютого, міністр оборони країни-агресорки Росії заявив, нібито населений пункт Кринки на Херсонщині уже зачищений російськими військами. Він зазначав, начебто "по берегу Кринок уже стоять пости російських військ".

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Раніше у ЗСУ розповіли про бої на лівобережжі Дніпра. На лівобережжі Дніпра спостерігається зменшення кількості атак з боку російських окупантів. У штурмах росіяни зазнають великих втрат і відступають, розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також раніше Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти на лівобережжі Дніпра після штурмів повертаються з втратами у 70% солдатів. Українські військові стійко тримають оборону на лівому березі Херсонської області за будь-яких погодних умов і продовжують боротьбу з окупантами.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що ЗСУ зміцнюють плацдарм у Кринках – морпіхи підняли ще один прапор України. Вдалими діями відзначилися бійці морської піхоти з 35-ої окремої бригади.

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