РФ вкладала мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті "кинули" їх - Грозєв

Христо Грозєв / Скріншот Еспресо.ТВ

Журналіст-розслідувач Христо Грозев з Bellingcat розповів, що Росія з 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але їх кинули на гроші.

Головним їх завданням було організувати державний переворот, розповів журналіст в ефірі Youtube каналу "Продолжение следует".

За його словами, це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ.

Кожен з них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Грозєв додав, що головним завданням агентів було, що після вторгнення Росії в Україну відбудеться державний переворот – і до влади скоро прийде російське керівництво.

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"Зараз ми закінчуємо одне розслідування разом з інсайдером про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни і створення внутрішнього держперевороту відразу після вторгнення. Ось там мова йде про мільярди доларів, а не рублях. Було витрачено з 2014 року і до цього дня. Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Таїланді, Мальдівах, Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою", - розповів Грозєв.

Раніше російський режисер Олександр Сокуров озвучив думку, що Путіна повалять з престолу протягом двох місяців. Але відразу ситуація в РФ не покращиться і країні доведеться починати своє існування як держави з нуля.

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