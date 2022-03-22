"Путін буде повалений": російський режисер Сокуров назвав терміни перевороту в РФ

Російський режисер Сокуров назвав терміни повалення Путіна / скріншот

Російський режисер Александ Сокуров озвучив думку, що президента РФ Володимира Путіна буде повалений через війну, яку він розв'язав в Україні.

На YouTube-каналі "Ещенепознер" він заявив, що дії Кремля призведуть до фатальних і непоправних помилок, від яких постраждає російська культура, традиції, а також люди.

Сокуров вважає, що війна РФ проти України для Путіна закінчиться тим же, чим і для царя в 1917 році в результаті російської революції (все закінчилося поваленням монархії і становленням радянської влади). За словами режисера, це матиме погані наслідки для самих громадян РФ.

"Я ніколи навіть не міг уявити собі, що держава може допустити перехід через кордони всякої коректності, всякої поваги до народу, всякої поваги до супротивника. Щоб така кількість злоби виходило від державного телебачення. Не просто пропаганди, а справжньої злоби. Я ніколи не бачив цього. У вас немає ніякого права зупиняти розвиток в цій країні і накидати зашморг на шиї молодих людей. У вас немає цього права, – висловився Сокуров.

читайте також"Путін відправиться в пекло після Нюрнберзького процесу": Шер показала світу поранену в Маріуполі дитинуРежисер впевнений, що Путіна повалено з престолу протягом двох місяців. Але відразу ситуація в РФ не покращиться і країні доведеться починати своє існування як держави з нуля.

"Я припускаю, що нас чекає через місяць-два. Я не буду говорити, тому що сказане може здійснитися, а у невимовного є можливість і не бути. Але поки ми йдемо тими ж темпами, як йшли, коли стався революційний переворот в Росії і повалення монархічного режиму... Це вихід в нульову точку. Це погано для всіх нас", - зазначив кінодіяч.

Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна. Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки.

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