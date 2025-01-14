Бої в Торецьку тривають: у ЗСУ спростували інформацію про захоплення міста

Українські захисники роблять усе можливе, аби стримати просування ворога.

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У ЗСУ прокоментували ситуацію в Торецьку/ Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

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У Торецьку тривають бої

Інформація про те, що ЗСУ не контролюють місто Торецьк - неправдива

ЗСУ намагаються стримувати просування окупантів та знищують загарбників

У Торецьку Донецької області тривають бої, Торецьк не перебуває під повним контролем окупантів. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі Укрінформу.

Він нагадав, що інформація, яку поширили деякі ЗМІ про те, що Сили оборони начебто не контролюють місто Торецьк, є неправдивою.

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"Ми здивовані бачити інформацію від деяких журналістів, у тому числі іноземних, про те, що начебто захоплено там 90%, майже усе місто Торецьк і українські війська його не контролюють. Це не так. Попри те, що в місті дійсно серйозна ситуація, попри те, що частина міста справді сильно зруйнована, там тривають бої, там продовжується активний супротив ворогу. Тому ми не можемо підтвердити інформацію, яку розігнали соціальними мережами, і маємо закликати не демотивувати тих, хто саме зараз чинить там опір загарбникам і завдає їм суттєвих втрат", - розповів Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" запевнив, що українські захисники роблять усе можливе, аби стримати просування. Крім того, ЗСУ активно знищують окупантів.

Трегубов уточнив, що значна частина атак ворога в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", до 30%, направлена на руйнування інфраструктурних об’єктів.

Торецьк / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що армія країни-агресора Росії знову відчутно просунулась вперед в Торецьку Донецької області і контролює вже більшу частину міста. Зазначається, що загалом тенденція в місті вкрай невтішна, противник поступово просочується і забирає його під свій контроль.

Також анаілитики повідомили, що російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах Донецької області. Водночас Сили оборони України відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі.

Ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак інформував, російські окупанти хочуть створити масштабний котел між Покровськом і Часовим Яром. Однак, якщо ворог бачитиме, що це надто складне завдання, то досягатиме своєї мети шляхом створення менших котлів.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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