РФ збільшила кількість 'Калібрів' у Чорному морі: Гуменюк попередила про загрозу ракетної атаки

Наразі в Чорному морі перебуває 17 російських кораблів. Серед них – чотири ракетоносіїв.

Гуменюк попередила про загрозу ракетної атаки / Фото pixabay, скріншот, Міноборони РФ

Станом на вечір 14 березня країна-агресорка Росія вивела в Чорне море 17 кораблів з 28 ракетами "Калібр" на борту. Є ймовірність, що загарбники готують нову ракетну атаку. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми ретельно відстежуємо їхню активність на всіх напрямках. Паралельно з підняттям авіації ворог нарощував і присутність в Чорному морі, незважаючи на потужний шторм. До прикладу, сьогодні до вечора вже накопичили 17 кораблів у Чорному морі, серед яких чотири ракетоносії, один з яких підводний", - розповіла Гуменюк.

За словами керівниці об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня, цілком імовірно, що до пуску готові до 28 "Калібрів".

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"Така тактика, коли спочатку працює авіація, а потім доєднуються носії ракет з Чорного моря, може свідчити про підготовку масованого ракетного удару", - зазначила вона.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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