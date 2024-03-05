РФ влаштували "пекло" на сході: ЗСУ просунулися вперед і вибили ворога – журналіст

Вдалими діями відзначилися воїни з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

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ЗСУ відкинули ворога на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

Українським захисникам вдалося просунутися вперед біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області.

Вдалими діями відзначилися воїни з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", пише у Facebook спеціальний кореспондент ТСН Юлія Кирієнко, яка висвітлює ситуацію на сході.

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Вона уточнила, що бійцям ЗСУ вдалося відкинути ворога з флангу, а також розгромити ворожі позиції в посадці.

"Поруч зі мною Чайка і Шнапс. Контрактники-штурмовики. Їм по 24 роки. Чайка воює з 17-ти. Це вони влаштували пекло росіянам. Цим бійцям 93-ї ОМБр Холодний Яр вдалося відкинути ворога з флангу. Вони штурмонули посадку під Богданівкою - село ключове на шляху до Часика", - описує вона те, що відбувається.

Журналістка зазначає, що сусідню посадку з ворогом "добивають" танкісти й артилеристи ЗСУ.

"Ми йдемо трохи вперед. Зовсім трохи, але дуже впевнено. І це в нинішній ситуації дефіциту людей і снарядів дійсно вселяє надію", - додала Кирієнко.

Що відомо про 93-ю бригаду Окрема механізована бригада "Холодний Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) - з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Місце дислокації - Дніпропетровська область, входить до складу Оперативного командування "Схід". За час війни на сході України бригада зазнала найбільших втрат серед військових частин ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року бригада обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Соледар.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили 42-гу бригаду РФ біля Роботиного. На полі бою залишилися щонайменше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ потужно розбили колону військ РФ, яка йшла на прорив. Артилерія чотирьох бригад Сил оборони України зупинила просування колони російських окупантів поблизу села Красногорівка в Донецькій області.

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку. Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку.

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