РФ вдарила ракетою по обласному центру - є жертви, поранено 25 людей

Російські окупанти завдали потужного удару балістикою по Дніпру.

РФ атакувала балістикою Дніпро

Що відомо:

РФ атакувала балістикою Дніпро

Загинули п'ять людей

Поранено щонайменше 25 людей

У вівторок, 14 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 25 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Близько 11:30 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та повідомили, що ракета рухається у напрямку Дніпра. Вже за кілька хвилин, о 11:32, у місті було чутно вибух.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок влучання на місці виникла пожежа. За його словами, постраждали 15 людей.

"Всі вони госпіталізовані. Дев'ятеро – "важкі". Решта у стані середньої тяжкості", - розповів Ганжа.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару та обстеження території.

Близько 13:58 в ОВА уточнили, що через російський удар загинули чотири людини. Кількіть поранених зросла до 25 осіб.

"21 людина госпіталізована. 10 – у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи", - розповів керівник ОВа Олександр Ганжа.

Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Дніпрі пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі містян. Також за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Оновлено 14:41: У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Кількість жертв у місті зросла до п'яти.

Чому велкоднє перемир'я зіграло на руку РФ - думка експерта Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 каналу припустив, що Росія може використати можливе перемир’я для підготовки нових масованих атак. За його словами, за короткий час окупанти не зможуть провести серйозну перегрупування, оскільки перекидання підрозділів займає щонайменше тиждень. Водночас навіть кілька днів затишшя можуть дозволити ворогу накопичити дрони, підвезти боєприпаси та скористатися зниженням інтенсивності українських ударів.

Удари РФ по Україні 14 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 14 квітня Чернігів атакували російські безпілотники під час повітряної тривоги. Один дрон-камікадзе влучив в адміністративну будівлю в центрі міста.

Також у ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували дронами південь Одеської області. Внаслідок ударів пошкоджено портову інфраструктуру, цивільне судно, причал і портове обладнання. Також зруйновано станцію техобслуговування та знищено автобуси й автомобілі.

Вранці 14 квітня російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Удар припав на верхні поверхи, спричинивши задимлення та пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

