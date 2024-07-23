РФ вдарила дроном по дитячому будинку на Дніпропетровщині: поранено трьох дітей

Окупаційна армія РФ атакувала ударним дроном-камікадзе будинок сімейного типу в Марганці на Дніпропетровщині.
Унаслідок атаки ворога постраждали двоє хлопців 14 років і один - 13-річний хлопчик, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
За словами Лисака, через російський удар пошкоджено приватні будинки. Наразі на місці працюють усі необхідні служби.
Як уточнили в Національній поліції, ворог спрямував безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей.
"Осколкових уражень зазнали два хлопці 14 років та один - 13-річний. Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості", - зазначили правоохоронці.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удари РФ по Дніпропетровщині - останні новини за темою
Нагадаємо, раніше в низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку країни-агресора РФ. У Дніпрі прогриміли вибухи. У Мережі пишуть, що Дніпро було атаковано чотирма дронами і чотирма російськими ракетами. Після вибухів у Дніпрі пошкоджено один із торгових центрів.
Зі свого боку, Лисак уточнив, що по Дніпру окупанти вдарили ракетами й ударними БПЛА. Пізніше з'явилася інформація, що внаслідок удару є загиблі та багато поранених.
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі жертви і поранені після удару РФ. Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, є руйнування.
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