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"РФ тільки розігріла свою воєнну машину": Берлінська сказала, чи може Росія припинити війну

Альона Вороніна
5 грудня 2024, 19:29
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Кремль навчився жити під санкціями і продовжує зміцнювати свою армію, навіть попри міжнародний тиск.
Украинские военные, дроны, Мария Берлинская
Берлінська сказала, чи може Росія припинити війну/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скрін

Основні тези Берлінської:

  • Росія не має підстав для зупинки війни проти України
  • РФ адаптувалася до санкцій і продовжує зміцнювати свою армію попри міжнародний тиск

Країна-агресорка Росія не має підстав для зупинки війни проти України, адже Кремль побудував систему, яка допомагає йому адаптуватися до санкцій та міжнародного тиску.

Про це повідомила українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська в інтерв'ю для "Телеграфу". Вона зазначила, що Кремль навчився жити під санкціями, і навіть попри міжнародний тиск, продовжує зміцнювати свою армію.

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"На місці ворога я б не зупинялась. Коли починаються ці безкінечні конференції на тему відбудови і того, яка буде візія України 2035 чи 2050… Ці всі порожні балачки на яких лініях ми домовимось з Путіним. У мене питання: а з якої радості ви вирішили, що він взагалі має домовлятись? Ну чому? Я б на його місці не зупинялася… Він тільки-тільки розігрів свою воєнну машину, вони навчилися жити під санкціями, домовилися про партнерство з рядом інших країн тоталітарно-авторитарного типу, локалізували виробництво багатьох технологій, навчилися затягувати комплектуючі навіть під санкціями через проксі-союзників. Мають тіньовий флот, продають нафту, ресурсу людського більш ніж достатньо", – зазначила волонтерка.

Берлінська наголосила, що у ворога достатньо ресурсів і мобілізаційного потенціалу для того, щоб продовжувати війну. Також російські окупанти використовують найманців зі всього світу, яких вербують за гроші.

"Це теж мислення таке, от ми щось віддамо (умовно Донецьку, Луганську області чи Крим) і вони зупиняться. Чому ми так думаємо? Бо нам так хочеться думати? І от звідки взялися тоді ці безкінечні конференції про відбудову і як ми будемо перемагати і як все чудово буде через 15 років", – додала Берлінська.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у Forbes повідомили, ЗСУ організували контратаку в Курській області. Українські війська в Курській області поступаються за чисельністю російським утричі.

Також раніше повідомлялося, що існує загроза відступу ЗСУ на стратегічному напрямку. Росіяни наступають на Курахівському напрямку з кількох сторін, намагаючись перерізати трасу Курахове-Запоріжжя, зазначає військовий оглядач Денис Попович.

Як раніше повідомляв Главред, Віталій Кім відреагував на ймовірний штурм правого берега Дніпра. Він зазначив, що про загрозу наступу Росії було відомо ще чотири місяці тому.

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Хто така Марія Берлінська

Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія.

Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

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