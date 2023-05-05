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Пригожин не може захопити Бахмут до 9 травня: у ГУР та ЗСУ пояснили, чому "вагнерівці" тікатимуть

Юлія Куришко
5 травня 2023, 14:15 оновлено 5 травня, 15:24
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Ватажок "вагнерівців", які воюють на боці окупантів, Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи із Бахмута.
Пригожин не може захопити Бахмут до 9 травня: у ГУР та ЗСУ пояснили, чому 'вагнерівці' тікатимуть
У ЗСУ відреагували на заяву Пригожина / колаж Главред: фото: twitter.com, скріншот: youtube.com

У Збройних силах України обережно коментують ці заяви російського ватажка Пригожина про вихід його підрозділу "Вагнер" із Бахмута, пояснивши, що вони можуть мати окрему мету та наслідки.

"Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу", - про це сказав у коментарі BВС речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За словами Череватого, це робиться із двох причин: у "вагнерівців" закінчуються бойовики та тривають внутрішні проблеми із російським військовим керівництвом.

відео дня

ПВК Вагнера

Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним.

У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.
На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду.

У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

"За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати", - каже речник і додає, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.

Міноборони країни-агресорки Росії, за його словами, не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.

Але зараз найманці "Вагнера" і далі продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті. Там і далі тривають важкі бої. Череватий повідомив, що за добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

"Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня", - додав речник.

Реакція ГУР

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.

"Пригожин не буде виводити "вагнерівців" з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", - пояснив Черняк у коментарі РБК-24.

За його словами, ГУР не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута, що на Донеччині.

При цьому Черняк наголосив, що у "вагнерівців", звичайно, є зараз певні проблеми із забезпеченням боєприпасами.

"Але скільки б їм не давали - їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають - тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати", - зазначив представник ГУР.

Дивіться відео про те, як і чому "вагнерівці" тікають із Бахмута:

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, що ватажок бандформувань найманців ПВК Вагнера Євген Пригожин здивував заявою про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута.

Більше новин про Бахмут:

війна в Україні ЗСУ ПВК Вагнер Сергій Череватий
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