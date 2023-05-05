Потужно 'насипали' окупантам під Бахмутом: Маляр розповіла про активні штурмові дії ЗСУ

З української сторони вчиняються не тільки оборонні дії, але й активні штурмові дії, зауважила Ганна Маляр.

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ЗСУ рознесли склади боєприпасів РФ у Бахмуті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/ganna.maliar, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України не лише обороняються під Бахмутом, а й ведуть активні штурмові дії.

Як зазначила Маляр в ефірі телемарафону, українським захисникам вдалося знищити склади боєприпасів приватної військової компанії "Вагнер".

"З нашого боку вчиняються не тільки оборонні дії, але й активні штурмові дії. У нас є новина, що наші бійці знищили місця зберігання боєприпасів "вагнерівців", - розповіла вона.

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Заступниця міністра оборони зауважила, що Україна залучає усі сили, щоб знешкодити російських загарбників, які, незважаючи на шалені втрати, намагаються захопити місто-фортецю Бахмут.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що українська армія продовжує обороняти Бахмут і не дає російським окупантам захопити місто. Те, що відбувається в Бахмуті, необхідно сприймати як контрнаступ ЗСУ. Він також додав, що зараз російський наступ вже "захлинається".

Як зазначив командувач Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський, ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті. "Разом з командирами ми прийняли ряд необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони і нанесення максимальних втрат противнику", - зазначив він.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що нещодавно ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовикам доведеться вийти з Бахмута Донецької області нібито через серйозні проблеми з боєприпасами. Однак насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня.

Дивіться відео - в інтерв'ю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що наступ російської окупаційної армії вже "захлинається":

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