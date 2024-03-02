РФ рветься вперед на сході: ЗСУ вибили окупантів під Куп'янськом – DeepState

Вдалими діями на Харківщині відзначилися бійці 1 ОШБ 67 ОМБр та 103 ОБрТрО.

https://glavred.net/ukraine/rf-rvetsya-vpered-na-vostoke-vsu-vybili-okkupantov-pod-kupyanskom-deepstate-10546787.html Посилання скопійоване

У ЗСУ успіхи біля Табаївки / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Підрозділи Збройних сил України зуміли просунутися вперед на Куп'янському напрямку Харківської області.

Про це повідомляє ресурс DeepState. При цьому також публікується оновлена карта бойових дій.

Уточнюється, що вдалими діями відзначилися бійці Першого штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, а також 103-ї окремої бригади територіальної оборони.

відео дня

"Сили оборони відкинули ворога біля Табаївки. Противник просунувся в Іванівському та Новомихайлівці. Оновлено лінію зіткнення в Георгіївці. У боях за Табаївку хочемо відзначити 1 ОШБ 67 ОМБр і 103 ОБрТрО", - йдеться в повідомленні.

/ deepstatemap.live

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо Куп'янська

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

У РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.