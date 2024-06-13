РФ розмістила новітні С-500 'Прометей': Буданов розкрив ситуацію в Криму

В тимчасово окупованому Криму росіяни активно посилють систему ППО. Росія розмістила на півострові найновіші ЗРК С-500 "Прометей". Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю під час телемарафону.
"Посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Зараз з'явилися найновіші елементи С-500. Це, в принципі, дослідне застосування їх буде", - сказав очільник ГУР.
За його словами, окупанти досі використовують Керченський міст у військових цілях.
"Керченський міст завжди використовувався і використовується. Допоки він є, він буде використовуватись. Те, що паромами основні вантажі возяться - так, це правда. Але через міст теж проїжджає особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але для особового складу - це основний шлях", - зазначив Буданов.
Керівник ГУР заявив, що це продовжуватиметься доти, доки міст існуватиме.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Вибухи в Криму 12 червня - уражені С-300 і радари
Нагадаємо, у ніч на середу, 12 червня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, які було чутно в Севастополі, Євпаторії, Саках і Красноперекопську.
Генштаб України підтвердив ці удари та зазначив, що Сили оборони цієї ночі завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 та С-400 у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок ударів знищено два радари комплексів С-300 і С-400.
Як повідомляв Главред, російські окупанти зазнали серйозних втрат в особовому складі та техніці внаслідок атаки на Крим 12 червня. Прокремлівські джерела підтверджують ураження С-300/С-400 і радарів.
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