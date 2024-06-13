РФ розмістила новітні С-500 'Прометей': Буданов розкрив ситуацію в Криму

Росія посилює протиповітряну оборону на окупованому півострові й надалі використовує Керченський міст у військових цілях, заявив Кирило Буданов.

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Росія перекинула найновіші ЗРК у Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

В тимчасово окупованому Криму росіяни активно посилють систему ППО. Росія розмістила на півострові найновіші ЗРК С-500 "Прометей". Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю під час телемарафону.

"Посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Зараз з'явилися найновіші елементи С-500. Це, в принципі, дослідне застосування їх буде", - сказав очільник ГУР.

За його словами, окупанти досі використовують Керченський міст у військових цілях.

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"Керченський міст завжди використовувався і використовується. Допоки він є, він буде використовуватись. Те, що паромами основні вантажі возяться - так, це правда. Але через міст теж проїжджає особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але для особового складу - це основний шлях", - зазначив Буданов.

Керівник ГУР заявив, що це продовжуватиметься доти, доки міст існуватиме.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму 12 червня - уражені С-300 і радари

Нагадаємо, у ніч на середу, 12 червня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, які було чутно в Севастополі, Євпаторії, Саках і Красноперекопську.

Генштаб України підтвердив ці удари та зазначив, що Сили оборони цієї ночі завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 та С-400 у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок ударів знищено два радари комплексів С-300 і С-400.

Як повідомляв Главред, російські окупанти зазнали серйозних втрат в особовому складі та техніці внаслідок атаки на Крим 12 червня. Прокремлівські джерела підтверджують ураження С-300/С-400 і радарів.

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