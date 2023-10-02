РФ намагається повернути втрачені позиції: стягнула резерви та кинула їх на штурм

Кількість бойових дій зросла майже в два рази за останні дні, розповів Олександр Штупун.

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ЗСУ відбивають ворожий наступ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції, за останні кілька днів збільшили кількість атак удвічі, повідомив прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"В даний час тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Роботиного. Якщо говорити про зону відповідальності ОСУВ "Таврія" в цілому, то ворог збільшив свій тиск", - цитує його zn.ua.

Український офіцер підкреслив, що окупанти намагалися відновити втрачене становище біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку і поліпшити становище в районі Вербового, Новоселівки і Степового в Запорізькій області.

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"Якщо статистично порівнювати, то кількість бойових зіткнень зросла майже в два рази", - додав Штупун.

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула "елітні" частини і техніку. Операція українських захисників у Бахмуті може початися лише після того, як вона буде ретельно спланована, зазначив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ. На Лимансько-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті в півколо. Російські окупанти в районі Бахмута зіткнулися з проблемою логістики, оскільки ЗСУ обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка, сказав Ілля Євлаш.

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