РФ провела ротацію в Бахмуті й завела туди 3 нові полки – військовий ЗСУ

Зараз тривають важкі бої у Кліщіївці під Бахмутом, загарбники намагаються знову захопити цей населений пункт.

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РФ провела ротацію в Бахмуті й завела туди 3 нові полки/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook Сазонов

Країна-агресорка Росія провела ротацію у Бахмуті на Донеччині. Окупанти перекинули туди три полки територіальних військ замість бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це розповів український військовий Кирило Сазонов в ефірі "Еспресо". Він зазначив, що російські загарбники намагаються не дати українським військовим оточити своє угруповання у Бахмуті.

"Ворог намагається не дати нам оточити своє угруповання в Бахмуті. Саме угруповання замінили. Днями була ротація. Вивели так звані 1-й і 2-й армійські корпуси – "ДНР" і "ЛНР". Замість них завели три полки російських територіальних військ – другий сорт", – розповів Сазонов.

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Також він зазначив, що на південь від Бахмута, зокрема у селі Кліщіївка, тривають важкі бої. Окупанти намагаються знову захопити Кліщіївку, яка розташована всього за кілька кілометрів від Бахмута. Там переважно працюють ворожі десантники, яких посилили мотострілками, але загарбникам не вдається досягнути успіху.

"Російські пропагандисти сумно кажуть, що "все під контролем". У них навіть брехати не виходить, що вони кудись просуваються", – додав Сазонов.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Кримський міст весь у диму і чути вибухи. Міст був повністю затягнутий густим чорним димом. Було чути вибухи і повідомлялося про роботу ППО російських окупантів.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що РФ намагається перехопити ініціативу біля Куп’янська, ЗСУ підсилили свої угруповання на цьому напрямку. Загарбники лише за добу здійснили вісім атак на Куп’янському напрямку, але безуспішно. Окупанти довго не можуть добитися прогресу навіть на тактичному рівні.

У виданні Bild зазначають, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Російські окупанти не змогли витіснити українські підрозділи з лівого берега Дніпра. За даними німецького видання, ЗСУ "встановили плацдарм в цьому районі, який з тих пір постійно зростає".

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