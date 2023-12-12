Росія націлилась на ще одне місто під Бахмутом: його втрата змінить хід боїв - OSINT

Ситуація на фронті може піти не на користь України, підкреслюють OSINT-дослідники.

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Тривають штурми Росії / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Російські війська продовжили штурмувати населені пункти під Бахмутом. Через масований наступ противника Сили оборони вимушені будуть перейти до оборони Часового Яру, вважають аналітики DeepState.

За даними OSINTерів, окупанти мали успіх біля Веселого та Хромового. Тривали штурмові дії ворога у бік Богданівки та Попівського лісу.

"Ситуація продовжує погіршуватись, можна вже стверджувати, що Сили Оборони починають Часовоярську оборонну операцію", - йдеться у повідомленні команди. відео дня

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На Авдіївському напрямку, повідомляє DeepState, штурми росіян велися на двох ділянках між залізниць, на Степове, біля водонасосної станції, південніше Веселого, на північний захід Авдіївської промзони, на Сєверне, на Тоненьке, в Первомайському та східніше Невельського.

Окупанти захопили частину позицій.

"Щільність атак колосальна, частина позицій втрачена, більшість атак відбито. Крім того, росіяни активізувалися біля Красногорівки. Противник мав частковий успіх в південній частині Мар'їнки та біля Новомихайлівки. Біля останньої ситуація продовжує погіршуватися", - зазначають аналітики.

Загроза окупації Часового Яру

Якщо не будуть прийняті важливі рішення для подальшої оборони Часового Яру, то відбудеться подальше погіршення динаміки боїв не на користь України, вважають експерти.

Ситуація на фронті 12 грудня

Кілька днів тому російські війська перейшли у масований наступ на Сході. 10 грудня командування Східного угрупування ЗСУ зафіксувало "рекорд з одночасності" штурмових дій ворога навколо Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

У результаті м'ясних штурмів противник втратив на цьому напрямку вже 14 тисяч своїх солдатів, заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Окупанти сподіваються, що у них вийде взяти місто в оточення за допомогою ударів по флангах. Вони хочуть замкнути "кільце" в районі населеного пункту Ластівчине. За даними експерта, зараз тривають активні бої в населеному пункті Степове.

У розмовах російські окупанти зізналися, що мають намір захопити Авдіївку до Нового року, щоби Путіну було про що звітувати своєму населенню "під ялинку".

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