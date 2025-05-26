РФ просунулася у двох областях України: у DeepState назвали напрямки

Стало відомо про успіх армії країни-агресора РФ у Донецькій і Харківській областях.

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ЗСУ дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото:ОМБр

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Повідомляється про успіх РФ у Донецькій та Харківській областях

В окупантів РФ зафіксовано просування

Підрозділи армії країни-агресора РФ, станом на 26 травня, просунулися ще у двох районах України.

У повідомленні ресурсу DeepState йдеться про успіх армії країни-агресора РФ у Донецькій і Харківській областях.

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Зокрема, в окупантів РФ зафіксовано просування біля села Тихе Вовчанської міської громади Чугуївського та біля Старої Миколаївки Краматорського району.

"Ворог просунувся біля Тихого (село у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області) і Старої Миколаївки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться в повідомленні ресурсу DeepState.

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Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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