РФ просунулася у двох областях України: у DeepState назвали напрямки

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- Повідомляється про успіх РФ у Донецькій та Харківській областях
- В окупантів РФ зафіксовано просування
Підрозділи армії країни-агресора РФ, станом на 26 травня, просунулися ще у двох районах України.
У повідомленні ресурсу DeepState йдеться про успіх армії країни-агресора РФ у Донецькій і Харківській областях.
Зокрема, в окупантів РФ зафіксовано просування біля села Тихе Вовчанської міської громади Чугуївського та біля Старої Миколаївки Краматорського району.
"Ворог просунувся біля Тихого (село у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області) і Старої Миколаївки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться в повідомленні ресурсу DeepState.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.
Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.
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