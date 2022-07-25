РФ продиктують умови капітуляції, як фашистській Німеччині - ексглава МЗС

Володимир Огризко / УНІАН

Навіть у разі зміни влади в РФ, російський менталітет залишатиметься таким, яким він був – загарбницьким і шовіністичним, заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, якщо Росію доведуть до економічного краху, і вона зазнає поразки на полі бою, то диктувати умови буде коаліція держав, які здобудуть перемогу в цій війні.

"Перелік вимог може бути абсолютно різним. Серед вимог має бути безумовне припинення війни в Україні, повернення Україні Криму і Донбасу, Грузії – Північній Осетії і Абхазії, Молдові – Придністров'я, колосальні репарації і відновлення всього того, що накоїла і зруйнувала Росія на пострадянському просторі, засудження російських військових злочинців і передача їх в руки міжнародного правосуддя тощо", - не виключив співрозмовник.

Разом з тим Огризко не виключає, що рано чи пізно РФ продиктують умови, як колись продиктували умови капітуляції фашистській Німеччині: "Адже різниці між фашизмом і рашизмом фактично немає, більше того, в деяких випадках росіяни продемонстрували, що вони ще більші фашисти, ніж ті, що принесли стільки горя на територію нашої держави".

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Нагадаємо, раніше Огризко заявив: загроза того, що Україну примусять до підписання невигідної угоди на зразок Мінськ-3 невелика.

Разом з тим він звернув увагу на те, що Захід допомагатиме Україні у війні з РФ стільки, скільки це буде потрібно.

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