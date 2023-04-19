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РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

Анна Ярославська
19 квітня 2023, 07:42 оновлено 19 квітня, 07:47
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Starlink життєво необхідні для українських військових, які використовують їх для зв'язку на полі бою та передачі розвідувальних даних.
Starlink, війна в Україні
Окупанти намагаються перекрити доступ до Інтернету Starlink / Фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія намагається перекрити доступ українських військ до Інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Для цього ймовірно використовуються комплекси "Тобол". Один з них розташований під Москвою, один - поблизу Криму і ще один - в Калінінграді. Вони є найближчими до України, що робить їх придатними для атаки українських засобів зв'язку. Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на секретну доповідь розвідки США.

За даними видання, Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні.

Програма, "нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його противники".

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Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів.

Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб "глушіння і злому", росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Представник Міністерства оборони України Костянтин Жура, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії та "вживають заходів для їхньої нейтралізації".

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Starlink життєво необхідні для українських військових, які використовують їх для зв'язку на полі бою та передачі розвідувальних даних. Російські війська виводять з ладу інші засоби зв'язку, зокрема радіостанції та мобільні телефони, але супутникові сигнали важче перебити.

Українські війська повідомляли про порушення зв'язку у жовтні 2022 року під час успішних контрнаступів на півдні та сході. Тоді було припущення, що SpaceX обмежила доступ до Інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли ним користуватися.

Залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з "Тоболом" або іншими засобами глушіння, наприклад "Тирада-2".

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів "Тобол" в Росії, всі вони розташовані поруч з об'єктами, які використовуються для відстеження супутників.

Скандал з Ілоном Маском і відключенням Starlink в Україні

Уряди таких країн, як США та Франція, оплатили поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX в приватному порядку.

14 жовтня 2022 року стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали впродовж невизначеного періоду часу".

У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

За даними видання CNN, в Україні наприкінці жовтня було відключено 1300 військових супутникових терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням.

24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск відмовився від своїх слів і заявив, що SpaceX не відключила б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

Співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

Інші новини:

війна в Україні Ілон Маск новини України війна Росії та України Starlink
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