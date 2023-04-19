РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

Starlink життєво необхідні для українських військових, які використовують їх для зв'язку на полі бою та передачі розвідувальних даних.

https://glavred.net/ukraine/rf-primenyaet-sekretnoe-oruzhie-protiv-starlink-v-ukraine-the-washington-post-10464373.html Посилання скопійоване

Окупанти намагаються перекрити доступ до Інтернету Starlink / Фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, ua.depositphotos.com

Країна-агресор Росія намагається перекрити доступ українських військ до Інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Для цього ймовірно використовуються комплекси "Тобол". Один з них розташований під Москвою, один - поблизу Криму і ще один - в Калінінграді. Вони є найближчими до України, що робить їх придатними для атаки українських засобів зв'язку. Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на секретну доповідь розвідки США.

За даними видання, Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні.

Програма, "нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його противники".

відео дня

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів.

Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, зазначивши, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб "глушіння і злому", росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Представник Міністерства оборони України Костянтин Жура, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії та "вживають заходів для їхньої нейтралізації".

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Starlink життєво необхідні для українських військових, які використовують їх для зв'язку на полі бою та передачі розвідувальних даних. Російські війська виводять з ладу інші засоби зв'язку, зокрема радіостанції та мобільні телефони, але супутникові сигнали важче перебити.

Українські війська повідомляли про порушення зв'язку у жовтні 2022 року під час успішних контрнаступів на півдні та сході. Тоді було припущення, що SpaceX обмежила доступ до Інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли ним користуватися.

Залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з "Тоболом" або іншими засобами глушіння, наприклад "Тирада-2".

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів "Тобол" в Росії, всі вони розташовані поруч з об'єктами, які використовуються для відстеження супутників.

Скандал з Ілоном Маском і відключенням Starlink в Україні

Уряди таких країн, як США та Франція, оплатили поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX в приватному порядку.

14 жовтня 2022 року стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали впродовж невизначеного періоду часу".

У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

За даними видання CNN, в Україні наприкінці жовтня було відключено 1300 військових супутникових терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням.

24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск відмовився від своїх слів і заявив, що SpaceX не відключила б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

Співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

Інші новини: