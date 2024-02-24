"РФ перевершує нас за зброєю": генерал сказав, яке озброєння найбільше потрібне Україні

Отримання необхідного озброєння – це найшвидший шлях підвищення нашого потенціалу для ведення бойових дій.

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Генерал сказав, яке озброєння найбільше потрібне Україні/ колаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Російські окупанти мають більше ракетного, артилерійського та іншого озброєння, боєприпасів, а також особового складу.

Тому Україні зараз необхідне сучасне озброєння, яке можна було б протиставити усьому тому, що має ворог. Про це сказав генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Потрібно дуже багато чого. Противник нас перевершує за основними показниками: ракетним, авіаційним, артилерійським озброєнням, боєприпасами, а також особовим складом. Тому нам необхідне сучасне озброєння, яке можна було б ефективно застосовувати в умовах, коли росіяни мають більше переваг за багатьма параметрами. Тільки так ми зможемо спочатку їх зупинити, а потім і провести деокупаційні дії", – зазначив Романенко.

Він наголосив, що отримання необхідного озброєння є найшвидшим шляхом підвищення нашого потенціалу для ведення бойових дій.

"Отримання необхідної кількості боєприпасів, навіть до радянських озброєнь – це найшвидший шлях підвищення нашого потенціалу для ведення бойових дій. Хоча, крім боєприпасів, нам потрібні і літаки, хоча б покоління 4+, і далекобійні ракети, хоча б дальністю до 300 км, а також бронетехніка", – сказав генерал-лейтенант запасу.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив заяви Путіна і зазначив, що росіяни націлились на захоплення 4 областей.

Також раніше латвійський генерал назвав єдиний спосіб перемогти РФ і зазначив, що ЗСУ треба 3 компоненти для просування на фронті. Враховуючи ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року, вважає командувач Нацгвардії Латвії.

Нагадаємо, боєць ЗСУ дав прогноз, чи зможе армія РФ проломити оборону. В України зараз немає достатньої кількості ресурсів, щоб проводити успішні наступи, вважає військовослужбовець.

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