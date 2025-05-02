РФ знадобляться 230 років і мільйони жертв для повного захоплення України - Forbes

Водночас приголомшливі втрати в людях і техніці ще не призвели до краху російських військових в Україні.

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РФ набирає 30 000 військовослужбовців на місяць / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, kremlin.ru

Коротко:

У квітні росіяни захопили близько 68 кв миль території України

РФ набирає 30 000 військовослужбовців на місяць

Росія зазнає величезних втрат у людях і техніці у своїх спробах захопити Україну, однак, мабуть, не має наміру припиняти військові дії. Водночас, як оцінює аналітик Forbes Девід Акс, за нинішніх темпів просування Кремлю знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

Так, у квітні російським військам вдалося захопити близько 68 квадратних миль території України. Але це коштувало їм 4800 одиниць техніки і понад 36 600 убитих і поранених військовослужбовців. При цьому українські втрати у квітні були "мінімальними", зазначає аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting.

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"Україна займає 233 000 квадратних миль, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб", - пише Акс.

Водночас приголомшливі втрати в людях і техніці ще не призвели до краху російських військових в Україні, зазначає аналітик.

Кремль оснащує свої сили тисячами цивільних транспортних засобів, включно зі скутерами, компактними автомобілями та автобусами. Також РФ набирає 30 000 військовослужбовців на місяць, і, оскільки багато поранених зрештою повертаються на передову, російські збройні сили щомісяця набирають більше людей, ніж втрачають.

У результаті, за словами командувача силами армії США в Європі генерала Крістофера Каволі, російські сили в Україні фактично зростають і наразі вони налічують щонайменше 600 000 військовослужбовців, що є "найвищим показником за весь час війни та майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення".

Зараз Росія втрачає багато чого, щоб отримати дуже мало в Україні, і підтримує дорогі зусилля за рахунок величезних витрат, але небезпека їх не відлякує, підкреслює Акс.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, угода щодо мінералів дає змогу США перейти до другого етапу - переговорів про припинення вогню з Росією, запобігши розриву діалогу. Існує велика ймовірність, що в найближчі тижні-два, як говорив Рубіо, можливо, вдасться вийти на трек тимчасового припинення вогню

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський відповів на запитання, чи вийдуть США з мирних переговорів. Він вважає, що Трампу на 100 днів свого президентства не з руки ризикувати.

А ось політичний і економічний експерт Тарас Загородній не виключає, що навіть якщо США вийдуть з мирного процесу, зміниться не багато - Вашингтон все одно скрізь і всюди впиратиметься у війну Росії та України.

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