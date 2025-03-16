РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі.

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Зеленський звинуватив Кремль у відмові від перемир'я / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Що сказав Зеленський:

Бойові дії тривають майже по всій лінії фронту

У Києві "зроблять усе, щоб ще більше активізувати дипломатію"

Готується зустріч у Великій Британії щодо гарантій безпеки для України

Росія вже майже тиждень веде повномасштабну війну проти України після переговорів української та американської делегацій у Джидді та пропозиції США про тимчасове припинення вогню. На цьому під час вечірнього відеозвернення акцентував увагу президент України Володимир Зеленський.

За підсумками доповіді головкому ЗСУ Олександра Сирського президент розповів, що бойові дії тривають майже на всій лінії фронту: від Харківської області та куп'янського напрямку до південних напрямків.

відео дня

"Після переговорів у Джидді та появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень - тиждень війни, який потрібен тільки Росії", - зазначив Зеленський.

За його словами, у Києві "зроблять усе, щоб ще більше активізувати дипломатію".

"Зробимо все, щоб дипломатія була результативна. Але кожен день зараз - це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати: саме підтримка нашої армії, усіх наших сил оборони та безпеки України, нашої держави - така підтримка вирішує все", - наголосив Зеленський.

Зеленський також анонсував проведення зустрічі у Великій Британії щодо забезпечення України гарантіями безпеки.

"Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Великій Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки - здійснюються", - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі.

"Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайн" - готуємося до Брюсселя", - сказав він.

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться відкрито сказати Трампу "ні".

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