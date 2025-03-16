План A і план Б: Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні

Важко вести переговори про міцне завершення війни, поки сторони стріляють одна в одну, зазначив Рубіо.

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Марко Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Facebook/SenatorMarcoRubio, Facebook/UALandForces

Що сказав Марко Рубіо:

План А - припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б

Трамп домагається припинення вогню

Питання завершення війни в Україні складається з плану A і плану Б. Доти, доки не буде вирішено перше питання, перехід до другого - неможливий. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє CBS News.

"План А - припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, до другої фази - зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за участю посередників, щоб знайти спосіб покласти край цій війні на міцній основі, з повагою до інтересів усіх сторін. Ніхто не каже, що друга частина буде простою, але ми не зможемо навіть приступити до неї, поки не пройдемо першу", - сказав Рубіо. відео дня

Він зазначив, що ніхто не говорив, що друга частина буде простою. Однак до неї не вдасться приступити, поки не пройдена перша. Держсекретар наголосив, що важко вести переговори про міцне завершення війни, поки сторони стріляють одна в одну. Саме тому президент США Дональд Трамп домагається припинення вогню.

"Це те, над чим ми працюємо, якщо нам вдасться цього досягти. Це саме по собі буде нелегко. Потім ми перейдемо до другої фази - переговорів про щось більш стійке і постійне. Це буде важко. Це потребуватиме великої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може тривати. Президент ясно дав зрозуміти це і робить усе можливе, щоб покласти їй край", - заявив він.

Також ведуча нагадала заяву Рубіо, який сказав, що зустріч спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, мала відповісти на запитання, чи рухаються сторони до перемир'я або ж РФ використовує тактику затягування. Також журналістка нагадала про вчорашню розмову держсекретаря з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Я думаю, що це була багатообіцяюча зустріч. Як я вже неодноразово говорив, ми не збираємося вести переговори публічно. Сподіваюся, у нас буде що оголосити в якийсь момент у найближчому майбутньому. Я не можу цього гарантувати, але, безумовно, вважаю, що зустріч була обнадійливою, обмін думками був конструктивним", - сказав держсекретар.

Він заявив, що в нього не склалося негативної думки від зустрічі Віткоффа з Путіним, але водночас визнав труднощі, оскільки війна в Україні має безліч аспектів.

"Звичайно, є деякі труднощі. Це складна війна, що триває вже три роки, яка триває на дуже довгій лінії фронту, з безліччю складних аспектів. Тому ніхто не стверджує, що це легко", - додав Рубіо.

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться відкрито сказати Трампу "ні".

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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