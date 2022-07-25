РФ переможуть на полі бою: у Міноборони зробили гучну заяву про завершення війни

Україні необхідно отримати від західних союзників більше озброєнь / фото: Думська

Для завершення війни на свою користь Україні доведеться перемогти Росію на полі бою, заявив радник глави Міноборони Юрій Сак.

Для цього Україні необхідно отримати від західних союзників більше озброєнь, підкреслив він в інтерв'ю Fox News.

Коментуючи заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що не все залежить від РФ і що представники Києва, в т.ч. багато радників говорять, що мають намір завдати РФ військової поразки, він зазначив, що Росії не можна довіряти.

"Ніякі переговори з РФ неможливі. Наша мета - повне звільнення українських територій, на що Росія не погодиться, тому нам доведеться перемогти їх на полі бою", — говорить представник Міноборони.

Він також позитивно оцінив перспективу появи в Україні американських військових стратегів, які зможуть допомогти ЗСУ.

"Звичайно поява в Україні професійних військових радників посилить наші військові можливості", — додав Сак.

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Раніше повідомлялося про те, що після надходження до Збройних Сил України американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і їх застосування на фронті, число вбитих і поранених бійців ЗСУ в деяких батальйонах різко зменшилася.

За словами командира батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ Богдана Дмитрука, нещодавно українські сили завдали удару за допомогою РСЗВ HIMARS по складу ЗС РФ в окупованому Ізюмі Харківської області. Після цього кількість російських обстрілів скоротилася в десять разів, пише The Washington Post.

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