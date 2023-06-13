РФ перерізають коридор до Криму: експерт назвав місто, на яке "націлилися" ЗСУ

Наступ ЗСУ йде за двома-трьома напрямками, пояснив Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж Главред, Міноборони РФ

ЗСУ почали просування вперед у Запорізькій області, а також в районі Бахмута і у Сватового на Луганському напрямку, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як підкреслив він в інтерв'ю Currenttime, мета українських захисників - це просування на Маріуполь, що фактично відріже російські війська і переріже сухопутний коридор до Криму.

"Зрозуміло, що йде наступ за двома-трьома напрямками якраз для того, щоб розосередити сили оборони противника, розосередити і розтягнути лінію фронту для того, щоб вони не змогли сконцентруватися на обороні лише однієї лінії удару", — зазначив експерт.

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Разом з тим він зазначив, що якщо українські війська змогли пройти укріплені позиції російських військ, які вони фортифікували і мінували, це свідчить про те, що і далі рух ЗСУ продовжиться.

При цьому цілями українського контрнаступу співрозмовник назвав розтягування лінії оборони окупантів, а також безпосередньо прорив першої і другої лінії оборони і звільнення населених пунктів.

"І третє. Українські війська зуміли продовжувати наступальні дії не в одному напрямку, даючи таким чином прерогативу ворогу зосередити свою лінію оборони і оборонятися лише по одній позиції, по одному напрямку руху, а на декількох. Це розосереджує війська, розтягує лінію. Тому можна сказати, що поки все складається досить-таки успішно для українських сил", — додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

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