РФ перекинула 30 000 росгвардійців в Україну: розвідка Британії розкрила їх завдання

Угода про входження вагнерівських сил у склад Росгвардії була зірвана в березні 2024 року, повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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"Вагнер" не захотів підкоритися Росгвардії / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com

В Україні перебуває понад 30 тисяч військовослужбовців Росгвардії. Більшість з них займається охороною тилових позицій окупантів, тоді як лише деякі підрозділи безпосередньо залучені до бойових дій на фронті. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

За даними розвідки Британії, основний бойовий підрозділ Росгвардії - 116-а бригада спеціального призначення, ймовірно, складається з трьох полків. Російські окупанти оснащені танками, бойовими машинами піхоти та артилерією.

"З початку 2024 року Росгвардія майже напевно намагалася наростити свої передові сили за рахунок поглинання російських іррегулярних формувань. У травні 2024 року Росгвардія успішно інтегрувала батальйон "Восток" з "ДНР", - йдеться у звіті. відео дня

Як зазначили у Міноборони Британії, цілком імовірно, що угода щодо включення "Вагнера" до складу 1-го добровольчого корпусу Росгвардії була зірвана в березні 2024 року.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Війна в Україні - новини щодо ситуації на фронті

Нагадаємо, окупанти просунулись в чотирьох населених пунктах Донецької області. Згідно з даними моніторингового каналу DeepState, РФ захопила Нью-Йорк та Залізне, а також мала певні успіхи біля Пантелеймонівки та Калинівки.

Також аналітики ІSW повідомили, що росіяни здійснюють локалізовані наступальні дії на північ і північний схід від Харкова, зокрема поблизу Глибокого та Вовчанська. Водночас українські захисники контратакували в районі Глибокого.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують активно штурмувати українські позиції. Найбільше штурмів відбулося у Красногоровці, Прогресі, Залізному, Північному та Часовому Ярі, а також на Херсонщині. Незважаючи на високі втрати, російські окупанти не припиняють наступ.

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