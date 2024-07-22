Що може зупинити наступ Росії: Сирський розповів про важливі фактори

Ворог не зважає на високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська, каже Сирський.

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Сирський сказав, що може зупинити наступ Росії / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Олександр Сирський

Ворог не полишає спроб просунутися вглиб українських територій, а тому – продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ. Втім, дещо може зупинити наступ армії країни-агресорки Росії. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив після роботи на найгарячіших ділянках Східного фронту.

Він розповів, яку перевагу мають ЗСУ над окупантами та зазначив, що ворог не зважає на високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська.

"Жорсткі бої тривають в Красногоровці, а також в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. Окрім того, російські загарбники не полишають спроб захопити й інші населені пункти Донецької області, а також острови на Херсонщині. Наразі на всій лінії фронту тривають активні бойові дії, які дещо відрізняються інтенсивністю", - каже головнокомандувач ЗСУ. відео дня

За його словами, наступ ворога можна зупинити, навіть за умови, що його сили переважають.

"Ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених з інженерного погляду рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А також опанування нових способів знищення розвідувальних БпЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів", – перерахував Сирський фактори, які можуть зупинити наступ ворога.

Він також додав, що у цих принципах немає нічого нового, однак вони потребують майстерності.

"Підготовка військовослужбовців, а також штабів на всіх рівнях мають бути максимально ефективними. Це дозволить не лише дієво використовувати усі бойові можливості, але й мінімізує втрати України", - наголошує генерал-полковник.

Крім того, під час роботи Сирський перевірив, як готують резервні сили до бойових дій.

"Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БпЛА противника", – зауважив він.

Також відомо, що головнокомандувач ЗСУ провів зустрічі з командирами різних бригад. Разом з ними Сирський обговорив головні дії противника на різних напрямках, а також питання щодо підвищення ефективності дій Сил оборони, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що впродовж кількох днів війська РФ продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова. За їхніми словами, військове командування РФ продовжує посилення російських військ під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку.

Також відомо, що російські окупанти просунулися в районі чотирьох населених пунктів Донецької області. Зокрема, вони мали успіхи на Торецькому та Краматорському напрямках. Про це повідомив моніторинговий канал DeepState.

Заступник командира Третьої штурмової, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що наступ російських окупантів на півночі Харківської області виявився провальним, проте вони готуються до продовження своєї кампанії і не мають наміру зупинятися. Ймовірно, незабаром будуть нові спроби прорватися на Харків.

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