РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

Щодо напрямку наступу президент зазначив, що у росіян є кілька варіантів.

Що сказав Володимир Зеленський:

Країнам НАТО необхідно об'єднуватися

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО

Кремлю необхідна велика мобілізація для того, щоб повторити великий наступ на Україну або здійснити паралельний наступ туди, де можна обмежитися меншою кількістю бойових сил. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для національного телемарафону в неділю.

"Для чого робити таку велику мобілізацію? Варіант А – для того, щоб повторити наступ, великий наступ на Україну. Варіант Б – для того, щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежитися меншою кількістю бойових сил. Чому? Тому що та чи інша держава, наприклад, Балтія, не готова до сильного протистояння. Тому що вони маленькі, а не тому, що вони не сміливі, а росіяни сміливі", – сказав Зеленський. відео дня

Щодо напрямку наступу, президент зазначив, що у росіян є кілька варіантів.

"І тут питання, він (Путін – ред.) дивиться, а що відбувається з країнами НАТО. І думаю, що вибір саме через це. Чи будуть вони підключатися, чи не будуть", – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що країнам НАТО необхідно об'єднуватися і реагувати на те, що потенційно може зробити Путін.

"А інакше у них просто більше не буде союзу", – заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО.

"Нам потрібно за рік створити свою антибалістичну систему. Це реалістично, але дуже складно. Питання в складових", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що обговорював це з ключовими країнами Європи.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2026 році Росія має намір залучити до армії ще близько 409 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас у самій РФ дедалі помітнішими стають проблеми з ресурсами — як людськими, так і матеріальними, а також з економікою загалом. Незважаючи на це, російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін продовжує вірити, що країна здатна безперервно вести війну. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що реальна ситуація в Росії й надалі погіршуватиметься, про що свідчить, зокрема, зниження темпів набору контрактників навіть за умов високих виплат.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула масштабну примусову мобілізацію, яка фактично стала інструментом виснаження місцевого населення. За даними Центру протидії дезінформації РНБО, мобілізованих часто використовують для виявлення позицій українських сил або як "гарматне м'ясо".

