РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

Віталій Кірсанов
19 квітня 2026, 21:34
Російській Федерації потрібна мобілізація для нового великого наступу на Україну
  • Країнам НАТО необхідно об'єднуватися
  • Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО

Кремлю необхідна велика мобілізація для того, щоб повторити великий наступ на Україну або здійснити паралельний наступ туди, де можна обмежитися меншою кількістю бойових сил. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для національного телемарафону в неділю.

"Для чого робити таку велику мобілізацію? Варіант А – для того, щоб повторити наступ, великий наступ на Україну. Варіант Б – для того, щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежитися меншою кількістю бойових сил. Чому? Тому що та чи інша держава, наприклад, Балтія, не готова до сильного протистояння. Тому що вони маленькі, а не тому, що вони не сміливі, а росіяни сміливі", – сказав Зеленський.

Щодо напрямку наступу, президент зазначив, що у росіян є кілька варіантів.

"І тут питання, він (Путін – ред.) дивиться, а що відбувається з країнами НАТО. І думаю, що вибір саме через це. Чи будуть вони підключатися, чи не будуть", – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що країнам НАТО необхідно об'єднуватися і реагувати на те, що потенційно може зробити Путін.

"А інакше у них просто більше не буде союзу", – заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО.

"Нам потрібно за рік створити свою антибалістичну систему. Це реалістично, але дуже складно. Питання в складових", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що обговорював це з ключовими країнами Європи.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2026 році Росія має намір залучити до армії ще близько 409 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас у самій РФ дедалі помітнішими стають проблеми з ресурсами — як людськими, так і матеріальними, а також з економікою загалом. Незважаючи на це, російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін продовжує вірити, що країна здатна безперервно вести війну. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що реальна ситуація в Росії й надалі погіршуватиметься, про що свідчить, зокрема, зниження темпів набору контрактників навіть за умов високих виплат.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула масштабну примусову мобілізацію, яка фактично стала інструментом виснаження місцевого населення. За даними Центру протидії дезінформації РНБО, мобілізованих часто використовують для виявлення позицій українських сил або як "гарматне м'ясо".

Новини партнерів

До €10 000: одна із країн ЄС заплатить українцям за повернення на батьківщину

До €10 000: одна із країн ЄС заплатить українцям за повернення на батьківщину

22:18Світ
РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

21:34Україна
Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

20:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на травень 2026: Ракам — успіх, Левам — переїзд, Дівам — відпочинок

Гороскоп Таро на травень 2026: Ракам — успіх, Левам — переїзд, Дівам — відпочинок

Передвісник швидкої смерті: вчені вразили – що бачать люди на смертному одрі

Передвісник швидкої смерті: вчені вразили – що бачать люди на смертному одрі

Гороскоп на завтра, 20 квітня: Тельцям - зміни, Левам - труднощі

Гороскоп на завтра, 20 квітня: Тельцям - зміни, Левам - труднощі

"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

Раніше важила 135 кг: схудла солістка гурту KAZKA показала розкішну фігуру

Раніше важила 135 кг: схудла солістка гурту KAZKA показала розкішну фігуру

Останні новини

22:58

Людей, які народилися в певні місяці, неможливо забути

22:29

Що відомо про новий податок для ФОП: Свириденко про деталі домовленостей з МВФ

22:18

До €10 000: одна із країн ЄС заплатить українцям за повернення на батьківщину

21:36

Секрет блискучого чайника розкрито: один простий засіб видаляє накип за лічені хвилиниВідео

21:34

РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
20:16

Євген Рибчинський приховує свою третю дружину: продюсер пояснив причину

20:12

Кривава бійня в Києві: з’явилися нові подробиці про стрільця, який влаштував теракт

19:45

Три дні або менше: чому експерти радять частіше змінювати рушники

19:11

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

Реклама
19:11

Ризик подорожчання товарів на 30%: Гальчинський - про наслідки дефіциту авіапалива у ЄСПогляд

19:02

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецієюВідео

18:56

"Займайте 5-6 місце": у Поліссі жорстко відповіли на скарги клубів про логістику

18:38

Виснаження ґрунту та спільні шкідники: основні вороги кабачків на ділянці

18:05

Зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга назвав ймовірне місце та розкрив подробиці

17:42

4 знаки зодіаку, які розквітають на пенсії: живуть краще за всіх

17:42

"Дуже ганебний випадок": голова патрульної поліції України подав у відставку

17:26

Постріли на вулицях Чернігова: поліція затримала чоловіка, що відомоФото

17:20

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня: Ракам — сюрприз, Рибам — враження

17:14

"Режим свекрухи увімкнувся": Аліна Гросу показала сина та чоловіка, якого приховує

17:13

На фронті загинув відомий режисер: його вважали зниклим безвісти

Реклама
16:52

Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

16:38

Жах Чорнобиля: через 40 років після катастрофи страждають тварини

16:30

ЗСУ продовжують змагання з окупантами за трьома ключовими напрямками – Сирський

16:15

Замість шампуню - чорний хліб: дивні методи догляду за волоссям із СРСР

16:14

На Дніпро суне дощовий циклон із різким похолоданням - прогноз на тиждень

16:12

6 речей видають неохайну людину: як виправити помилки і виглядати стильноВідео

15:55

Росія готує другий фронт проти України: несподіваний прогноз щодо нового удару

15:31

Чотирьом знакам зодіаку посміхнеться удача - Всесвіт підготував для них подарунок

15:11

Ставка на прорив: на одному з напрямків ворог посилив тиск, що кажуть у ЗСУ

15:09

Швидка "смерть" акумулятора: основні помилки, які нищать батарею смартфона

15:07

Відставки, перевірки та зброя для цивільних: що зміниться після стрілянини у Києві

15:05

Циклон із Румунії несе шторм на Львівщину: коли очікується сильна негода

15:01

"Боролися до останнього подиху": Подкопаєва вперше вийшла на звʼязок після втрати

14:47

Наречену облили чорною фарбою: що ховається за весільним скандалом

14:08

Можна накликати злидні та сварки: коли категорично не можна ходити в гості

14:05

Українські СБС в унікальний спосіб знищили "Шахед" посеред моря

14:00

Всього два підживлення і смородина як відбірна: садівник розкрив рецептВідео

13:52

Собака побачила господаря на екрані: реакція тварини вразила всіхВідео

13:25

"Почули крики й забігли": сімʼя зірки "Ліги сміху" дивом врятувалась від теракту в Києві

13:11

Як сказати українською "начал за здравие, закончил за упокой" - правильний варіантВідео

Реклама
13:02

"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

12:45

Злодії викрали єгипетський артефакт, не знаючи про прокляття: чим це закінчилося

12:19

Китайський гороскоп на завтра, 20 квітня: Коням — одержимість, Півням — успіх

11:54

Кінець залежності: Україна запускає план "Б" без підтримки США - The Atlantic

11:47

Скільки коштуватиме долар і євро в Україні до 26 квітня - прогноз банкіра

11:22

Прилетіли "Нептуни": Сили оборони атакували важливий завод у РФФото

11:14

Щаслива жінка була налякана після ДНК-тесту: розкол у родиніВідео

11:14

Раніше важила 135 кг: схудла солістка гурту KAZKA показала розкішну фігуру

10:58

Зеленський назвав суму, яку РФ викачує з нафти на нові удари по Україні

10:04

"Це боляче": Катя Кузнєцова зробила зізнання про розрив з чоловіком-росіянином

