Нічна атака дронів: на Одещині - "приліт" в об'єкт енергетичної інфраструктури

"Шахеди" атакували в кілька хвиль групами, в різних регіонах України. Всього зафіксовано пуски 38 ударних дронів, 29 з них вдалося збити.

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РФ атакувала Укаоіну дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі російські окупанти атакували південні регіони України безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів: у Миколаївській області - 6, по одному - у Херсонській та Одеській областях.

В Одеському районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яка оперативно локалізована. Один цивільний співробітник отримав поранення, він госпіталізований, повідомили Сили оборони півдня.

По Запоріжжю окупанти запустили вісім дронів, чотири з них збили, на об'єктах інфраструктури спалахнули пожежі. На щастя, люди не постраждали.

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Що кажуть у Повітряних Силах ЗСУ

З 20 години 17 листопада до 4 години ранку 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ-РФ) ударними БПЛА типу "Shahed".

Всього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131".

"Шахеди" атакували в кілька хвиль групами, в різних регіонах України, в зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалася авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Знищено 29 ударних БПЛА з 38 / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 18 листопада безпілотники атакували Київ, Одеську та Хмельницьку області. Частині дронів вдалося долетіти до Рівненщини.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що сили і засоби ППО знищили всі повітряні цілі на підступах до столиці. За попередніми даними, в місті обійшлося без жертв і руйнувань.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги також працювали сили ППО. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

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