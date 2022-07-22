РФ не зможе продовжувати наступ: нові успіхи під питанням - джерело в ЦРУ

У ЦРУ не вірять у масований наступ РФ/ УНІАН, Reuters

Росія вичерпала ресурс для масованого наступу в Україні, заявив високопоставлений представник ЦРУ з оборони.

Він нагадав про те, що до останнього часу окупанти РФ використовували шквал атак, але так не може тривати вічно, передає Sky News.

Співрозмовник звернув увагу на те, що російські загарбники вже використали більшу частину запасів "розумної" зброї. В результаті чого можливості Росії стають все більш "тупими".

Представник ЦРУ додав, що не виключено продовження наступу РФ в Донецькій області влітку. Разом з тим він не сумнівається в те, що Росія отримає невеликі успіхи дорогою ціною.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили про те. що російські військові найближчим часом видихнуться. Армія РФ вже готується до затишшя.

У найближчі кілька тижнів Росія може взяти чергову паузу на фронті. Цим необхідно скористатися Україні і завдати нищівних ударів по позиціях окупантів.

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