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Російські окупанти в боях ЗСУ зіткнулися з проблемою - британська розвідка

19 липня 2022, 10:40

За даними британкою розвідки, в останні тижні в боях з ЗСУ окупанти намагаються діяти невеликими групами - чисельністю в районі ста чоловік.

техніка окупантів, окупанти
Російські окупант в боях ЗСУ зіткнулися з проблемою - британська розвідка / Максим Козицький

Російські окупанти в останні тижні боїв з ЗСУ зіткнулися з великою проблемою-не вистачає особового складу. Про це повідомляється на Twitter-сторінці Міністерства оборони Великобританії з посиланням на свіжі дані розвідки.

"Росія з усіх сил намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць з самого початку вторгнення, і ця проблема, ймовірно, стає все більш гострою. Крім серйозної нестачі особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас або захищатися від українських контратак на південно-західному Херсонському напрямку", - йдеться у зведенні.

За даними британкою розвідки, в останні тижні Росія часто діяла групами розміром з роту чисельністю близько ста людей під час проведення наступальних операцій в будь-якому одному секторі за раз.

Заявлена найближча політична мета Росії - захопити всю Донецьку область.

"У той час як Росія все ще може продовжувати територіальні завоювання, їх оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення", ‒ підсумували Британські офіцери.

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Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили про те, що окупаційні війська Росії на Донбасі як і раніше завдають ударів з артилерії по широкому фронту. На певних ділянках проводяться пробні атаки, задіяна невелика кількість особового складу.

Однак в останні ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного просування і можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області.

За даними британської розвідки, в останні кілька днів наступ окупантів на Донбасі забуксував. У такій ситуації загарбники ризикують втратити темпи наступального потенціалу.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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