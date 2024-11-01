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Йдуть важкі бої, піхота просувається: окупанти зайшли у Максимівку - військовий

Ангеліна Підвисоцька
1 листопада 2024, 21:51оновлено 1 листопада, 23:30
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Російські окупанти намагалися просуватися з технікою.
ВСУ
Росіяни зайшли у Максимівку / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 4 окрема танкова бригада

Головні тези:

  • Росіяни зайшли у Максимівку
  • ЗСУ відбили механізовані накати ворога

Російські окупанти прорвались у село Максимівка на Донеччині. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Він зазначив, що російська піхота поступово продовжує просуватися вглиб Максимівки неподалік Курахово та Вугледару.

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"(Росіяни - ред.) зайшли в Максимівку (Вугледарський). Декілька механізованих накатів було відбито, але піхота ворога поступово просувається в глиб н.п, йдуть важкі бої", - написав він.

Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Йдуть важкі бої, піхота просувається: окупанти зайшли у Максимівку - військовий
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове

Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.

Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у Донецькій області тривають важкі бої вже 2 роки, там великі руйнування і максимальне скупчення ворожих сил, при цьому обстановка склалася складна, і вона загрожує обороні.

Командир роти охорони 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген Мартинець повідомив, що армія країни-агресорки Росії "просочується" малими групами - по 1-2 людини, у напрямку міста Часів Яр в Донецькій області.

Крім того, в DeepState повідомляли, що російські окупанти зайшли в село Богоявленка та в місто Селидове в Донецькій області. Вони вже почали розвішувати свої прапори.

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війна в Україні Вугледар вторгнення Росії війна на Донбасі Станіслав Бунятов
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