Ворог перекидає живу силу: де окупанти готують наступ - Сили оборони

У Силах оборони повідомили, що ворог накопичує свої сили у зоні відповідальності ОТУ Луганськ.

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ЗСУ стабілізували ситуацію поблизу Торецька / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 56-я ОМПр

Коротко:

ЗСУ зипинили просування ворога

Сили оборони розбили чимало техніки окупантів

Армія РФ накопичує нові сили поблизу Часового Яру та Торецька

Російські окупанти накопичують техніку і сили, однак просування в районах Часового Яру та Торецька загарбники не мають. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону.

За словами речниці, нещодавно ворог штурмував українські позиції на Сіверському напрямку за допомогою техніки, однак, завдяки взаємодії українських підрозділів, окупанти втратили близько десяти танків та понад десять бойових броньованих машин.

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В районі Часового Яру фіксується накопичення сил противника. Проте в ОТУ Луганськ заперечують інформацію про просування окупантів на цьому напрямку.

"Ворог накопичує свої ресурси, так, вони видають бажане за дійсне. Ми будемо намагатися протидіяти їм стільки, скільки це буде можливо. Поки що вони атакують малими штурмовими групами, однак ми бачимо, що вони щоночі перекидають живу силу на передові позиції, а також готують техніку, дооснащують її РЕБами, підвозять БК і озброєння. Таким чином вони накопичують свої резерви поруч з Часовим Яром", — розповіла речниця.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Тим часом на Торецькому напрямку ворог також накопичує техніку та не припиняє штурмів.

"Ба більше — ми можемо контратакувати й відбивати деякі позиції ворога. Завдяки роботі підрозділів ми не даємо їм просуватися", — підсумувала Анастасія Бобовнікова.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, окупанти щоночі заводять особовий склад, поповнюючи втрати поблизу Часового Яру. Щодо втрат у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", то в середньому це 200 осіб ворога вбитими і пораненими на день.

Нещодавно повідомлялося про те, що в районі Торецька кількість штурмів різко стихла. На ситуацію впливають значна протяжність фронту і великі втрати з боку росіян.

Нагадаємо, у виданні Forbes писали, що на східному напрямку ситуація для ЗСУ досить складна, адже ворог, попри великі втрати, не припиняє тиснути на українську оборону та просуватися вперед. Однак на Торецькому напрямку ситуація змінилася.

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