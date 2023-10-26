"Це побачать всі": Данілов анонсував потужну відповідь для Росії за обстріли

В РНБО повідомили, що Україна буде відповідати на кожний удар по енергетичній системі. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова - це буде дуже потужно.

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Данілов анонсував покарання для Росії за обстріли / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Президент Зеленський повідомив, що Україна не лише буде захищатися від атак окупантів на свої енергетичні об'єкти, але також готує відповідні контратаки. Цю заяву глави держави прокоментували в Раді національної безпеки і оборони (РНБО). Якщо російські силовики продовжуватимуть атакувати енергетичну інфраструктуру України, то вони отримають адекватну відповідь. На цьому в ефірі телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов також повідомив, що президент Зеленський щодня проводить зустрічі з усіма представниками сфери оборони. На вчорашньому засіданні Ставки, 25 жовтня, він заявив про готовність України дати відповідь на атаки, спрямовані проти енергетичної системи. Секретар РНБО підтверджує, що це дійсно відбувається.

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"Президент тримає руку на пульсі. Є чітке розуміння, що ворог не залишиться непокараним, якшо й він надалі це продовжувати (атаки на енергетичний сектор – ред). Ми на все маємо відповідати. Причому наша відповідь буде дуже потужною. Коли ви це побачити, то зрозумієте, про що йде мова,– наголосив Данілов".

Атаки на об'єкти інраструктури

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти вночі на 25 жовтня атакували Хмельницьку область. Ворог запустив "Шахеди", які летіли у бік Хмельницької атомної електростанції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Водночас, ця атака призвела до відключення електропостачання у містах Славуті та Нетішині, що розташовані в Хмельницькій області. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Також, 22 жовтня пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій.

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