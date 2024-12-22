Загроза удару 'Орешником': розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Важливо:
- Погрози удару "Орешником" чинять тиск на Україну
- У Росії менше ескадрильї боєздатних МіГ-31К
Погрози удару ракетою "Орешник" є дешевшим способом чинити психологічний та економічний тиск на Україну, ніж вильоти носіїв "Кинджалів" МіГ-31К, заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
"Не потрібно піднімати в повітря перехоплювач, обслуговування якого на межі можливого. Не потрібно витрачатися на заправку перехоплювача і випалювати паливо. Досить просто оголосити безпольотну зону та імітувати пуск... "Дешево і сердито". Ось тільки пильність до тривог і ступеня загрози від цього не слід втрачати", - написав він у Telegram.
Експерт нагадав про те, що в якийсь період часу вильоти МіГ-31К були регулярними і постійними.
У Росії менше ескадрильї боєздатних МіГ-31К, ресурс яких зношується, а виробляти нові МіГ-31 російський ВПК не здатний. Ось і запуск вхолосту 10, 20, 50, 100 разів цього перехоплювача для імітації пусків Х-47М2 "Кинджал" працював певний період часу, а зараз? А зараз це дуже і дуже дорого, піднімати таку бойову машину тільки для того, щоб налякати українців і перекрити сполучення з правого на лівий берег", - додав Коваленко.
Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою
Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.
Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником" на свята. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.
Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.
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Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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