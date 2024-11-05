РФ накопичила пів тисячі ракет 'Онікс': експерт розповів про серйозну загрозу Україні

Такі ракети важко нейтралізувати – їх можна збити лише за допомогою ЗРК Patriot та SAMP/T.

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РФ накопичила пів тисячі ракет "Онікс"/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Коротко:

Росія не використовувала ракети П-800 "Онікс" з листопада 2023 року

Окупанти накопичили не менше 500 таких ракет

Ракети такого типу можна збити лише за допомогою систем Patriot та SAMP/T

Російські окупаційні війська не застосовували ракети П-800 "Онікс" з листопада 2023 року. Станом на цей час країна-агресорка Росія могла накопичити уже не менше 500 одиниць таких ракет.

При цьому завдяки модернізації загарбники підвищили точність і стійкість цих ракет до радіоелектронної боротьби, що робить їх ще небезпечнішими для України. На це звернув увагу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Він зазначив, що ці ракети в РФ виготовляються по одній кожні 2-3 дні. Тому наразі в розпорядженні армії Росії вже могло накопичитися не менше 500 одиниць, враховуючи вже наявні запаси.

Коваленко розповів, що ракети П-800 "Онікс" відзначаються високими бойовими характеристиками. Також вони пройшли модернізацію навесні 2023 року, у результаті чого отримали нові активні головки самонаведення. Після цієї модернізації збільшилася точність ракет і покращилася їхня стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

"Ракети П-800 "Онікс" в основному використовувалися на півдні України, зокрема в Одеській та Миколаївській областях. Перехопити ці ракети можуть лише системи протиповітряної оборони, такі як ЗРК Patriot та SAMP/T. Це ускладнює їхнє нейтралізування", – зазначив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Що відомо про ракети "Онікс"/ Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету Онікс П-800 Онікс (експортне найменування — "Яхонт") — радянська yадзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії. Заявлена максимальна швидкість: 884 м/с. дальність — до 300 км (по комбінованій траєкторії). Дальність Онікс-М - до 800 км. Маса БЧ — 300 кг, "Яхонт" - 200 кг., пише Вікіпедія.

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