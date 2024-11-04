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РФ хоче більш масовано атакувати Україну: експерт назвав новий задум Путіна

Альона Вороніна
4 листопада 2024, 11:57оновлено 4 листопада, 12:37
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Росія намагається якомога більше здешевити дрони-камікадзе "Шахед". Військовий експерт розповів, як російські загарбники хочуть змінити тактику ударів.
Дроны Шахед, Владислав Селезнев
РФ хоче більш масовано атакувати Україну/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, depositphotos.com/ua, Facebook Селезньов

Коротко:

  • РФ почала використовувати оновлені "Шахеди" – з термобаричною бойовою частиною
  • Окупанти хочуть масованіше бити по Україні, здешевивши ці дрони
  • У жовтні РФ запустила рекордні понад 2 тисячі "Шахедів" та аналогів

Російські окупанти під час минулих атак по Україні використовували також оновлені дрони-камікадзе "Шахед" – з термобаричною бойовою частиною.

Якщо в інших "Шахедів" уламково-фугасна дія, то у цих бойова частина спрацьовує за рахунок тиску, температури та хімічних елементів, тобто йдеться про інший спосіб ураження. Інформацію про те, що РФ почала використовувати такі оновлені дрони, підтвердили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз в коментарі для ТСН.ua.

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Водночас в установі зазначили, що поки що російські окупанти не застосовують такі оновлені безпілотники масово.

РФ хоче здійснювати більш масовані атаки по Україні

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, російські окупанти зараз шукають будь-які можливості, щоб максимально здешевити дрони і за рахунок здешевлення більш масовано атакувати Україну, щоб максимально перевантажити наші системи протиповітряної оборони.

Він зазначив, що за тиждень окупанти запускають кілька сотень дронів, але цілей досягають лише кілька відсотків. Тому загарбники шукають можливості масштабувати виробництво цих безпілотників, щоб завдати Україні якомога більше шкоди під час ударів.

Селезньов зазначив, що ціллю таких ударів може бути будь-який об’єкт. Він зазначив, що "все, куди прилетить – окупантам буде за щастя", адже "нищення цивільних об’єктів – це створення певної зневіри в українському суспільстві".

"Жовтень був рекордним по кількості застосування "Шахедів" та їхніх аналогів — понад 2 тисячі. Ще два місяці тому відомі українські експерти казали, що це нереально, що російська оборонна промисловість неспроможна постачати на фронт тисячу дронів. А по факту – 2 тисячі", – розповів військовий експерт.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Як РФ модернізувала "Шахеди"

Також Селезньов пояснив, чим саме оновлені "Шахеди" відрізняються від тих, які РФ застосовує проти України уже кілька років. В оновлених дронах використовується термобарична бойова частина.

"В даному випадку ключовий вплив на об’єкт ураження здійснюється за допомогою температури. Фактично завданням цих дронів є запалювання. Якщо, наприклад, казати про уламково-фугасну бойову частину, то передбачається вибух та розліт уламків. Тут йдеться про дрони, які створюють умови для загоряння того чи іншого об’єкта", – пояснив військовий експерт.

Водночас експерт зазначає, що оновлені дрони не є більш небезпечними, за попередні. Він наголосив, що "кожен з "Шахедів" несе смертельну небезпеку, але рівень потужності саме цих дронів як мінімум не перевищує небезпеку попередніх".

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

РФ хоче більш масовано атакувати Україну: експерт назвав новий задум Путіна
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні дронами і ракетами – останні новини

Як повідомляв Главред, пізно ввечері у неділю, 3 листопада, в Україні гриміли вибухи – регіони закидали "Шахедами", КАБами і балістикою. У багатьох областях України працювали сили ППО.

Вранці 4 листопада стало відомо, що сили ППО збили всі ворожі дрони, які летіли на Київ. Уламки збитих "шахедів" упали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко дав прогноз термінів масованого удару РФ по Україні. У жовтні було встановлено абсолютний рекорд застосування армією країни-агресора дронів, пише Олександр Коваленко.

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