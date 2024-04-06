ЗСУ можуть відійти на нові рубежі: названо головну мету наступу РФ

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко прокоментував імовірність нового масштабного наступу російських окупантів.
Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, українські захисники мають зосередиться на обороні та утриманні Харкова.
"Я думаю, що Харків має бути пріоритетом для нас, з точки зору оборони і захисту", - зазначив експерт.
Він пояснив, що Харків - це великий мегаполіс, де живе багато людей.
"Нам треба робити все, щоб утримати Харків, навіть ціною того, що доведеться відійти в інших місцях", - додав Мусієнко.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Загроза нового наступу РФ
Нагадаємо, раніше експерт назвав два сценарії атаки окупантів. Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування лінії оборони, який передбачає одночасний удар на півдні, сході та півночі.
півночі.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.
Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.
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