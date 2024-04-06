ЗСУ можуть відійти на нові рубежі: названо головну мету наступу РФ

Олександр Мусієнко прокоментував імовірність нового масштабного наступу російських окупантів.

https://glavred.net/ukraine/vsu-mogut-otoyti-na-novye-rubezhi-nazvana-glavnaya-cel-nastupleniya-rf-10555802.html Посилання скопійоване

Олександр Мусієнко оцінив імовірність нового наступу РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко прокоментував імовірність нового масштабного наступу російських окупантів.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, українські захисники мають зосередиться на обороні та утриманні Харкова.

"Я думаю, що Харків має бути пріоритетом для нас, з точки зору оборони і захисту", - зазначив експерт.

відео дня

Він пояснив, що Харків - це великий мегаполіс, де живе багато людей.

"Нам треба робити все, щоб утримати Харків, навіть ціною того, що доведеться відійти в інших місцях", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Загроза нового наступу РФ

Нагадаємо, раніше експерт назвав два сценарії атаки окупантів. Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування лінії оборони, який передбачає одночасний удар на півдні, сході та півночі.

півночі.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

/ Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред