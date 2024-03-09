РФ націлилась на захоплення нового міста: полковник НГУ розповів про бої на сході

Бої з російськими окупантами проходять як вдень, так і вночі, окупанти постійно нарошують сили на Бахмутському напрямку, зазначив Сергій Сідорін.

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РФ кидає резерви в бій, аби прорватися до Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку росіяни нарощують свої сили та вводять резерви через значні втрати. Російські окупанти намагаються вийти до населеного пункту Часів Яр. Про це повідомив командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного значення Національної гвардії України Сергій Сідорін в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку противник постійно нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій, вводить в бій резерви, поповнює втрати, яких завдаємо ми його підрозділам на постійній основі", - розповів військовий.

За його словами, за добу в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки відбулося дев’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками.

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"Бойові дії проходять як в денний час, так і вночі. І очевидно, що подальшим завданням противника буде вийти до населеного пункту Часів Яр", - зазначив Сідорін.

Командир підкреслив, що Сили оборони України контратакують та не дозволяють окупантам закріпитися на позиціях. Сідорін також зауважив, що разом з покращенням погодних умов війська РФ почали активно застосовувати різноманітні дрони та бронетехніку.

"Свої наступальні дії противник супроводжує застосуванням артилерії різних калібрів як по передньому краю, так і по населених пунктах, по Часовому Яру, по логістичних маршрутах, по підрозділах нашої артилерії", - розповів Сідорін. застосовувати різні дрони та бронетехніку.

Хто такий Сергій Сідорін? Сергій Володимирович Сідорін — український військовослужбовець, капітан Національної гвардії України, пише Вікіпедія. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Наступ росіян у напрямку Часового Яру

Нагадаємо, російські війська зайшли у Іванівське, там тривають бої. Командир БТГ Сергій Сідорін повідомив, що Сили оборони України знаходяться в населеному пункті, проте позиції часто змінюються.

Також росіяни не можуть захопити Часів Яр, але продовжують проводити штурми на цьому напрямку. Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков зазначив, що українські захисники наносять точні удари, оскільки бракує снарядів.

Як повідомляв Главред, російська армія робить "потужний ривок" на Часів Яр на Донеччині, намагаючись продовжити наступ на Костянтинівку та Краматорсько-Слов’янську агломерацію. Загарбники активно шукають слабкі місця в українській обороні.

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