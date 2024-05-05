РФ націлилася на захоплення двох областей і збирає 120-тисячне військо – генерал

Ворог намагається максимально виснажити ЗСУ локальними боями, пояснив Ігор Романенко.

https://glavred.net/ukraine/rf-nacelilas-na-zahvat-dvuh-oblastey-i-sobiraet-120-tysyachnoe-voysko-general-10562888.html Посилання скопійоване

Ігор Романенко, російські військові / Главред, міноборони РФ

Окупанти РФ використовують тактику "тисячі порізів", наступають на тактичну глибину з просуванням на невелику відстань, намагаючись максимально виснажити ЗСУ локальними боями для підготовки умов широкомасштабного наступу, заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

В ефірі Radio NV він наголосив, що на поточний момент у росіян немає сил для чогось більш масштабного, ніж певні локальні атаки.

Військовий експерт пояснив, що ворог зосереджує свої зусилля переважно на спробах захоплення Донецької та Луганської областей. При цьому, за різними оцінками, РФ може готувати в тилу угруповання чисельністю до 120 тисяч осіб.

відео дня

"Тут питання в стратегічному критерії: скільки є часу? Чи буде Україна готова і сформує свої можливості щодо системи оборони, яка не допустить реалізації цього другого етапу? Чи ворогу вдасться підготуватися, сформувати угруповання і він буде здійснювати цей другий етап?" - додав Романенко.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред