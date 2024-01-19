РФ націлилася на два великих міста: стягнула десятки тисяч солдатів для штурму

За останні кілька діб РФ значно посилила авіаудари, підкреслив Владислав Селезньов.

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Росіяни готуються до нового штурму / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Російські окупанти стягують ресурси, щоб у майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію синхронно з трьох напрямків: Часів Яр, Лиман і Вугледарський виступ, заявив військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, за останні кілька діб значно посилилися авіаудари.

"Якщо він матиме критичну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Та й все-таки є просування на південь і на північ від Бахмута. Тобто з тих позицій, які були зайняті в ході літньої кампанії, ми змушені відходити. Думаю, головна причина у нестачі артилерійських снарядів, оскільки росіяни на всьому фронті можуть відстрілювати до 10 000 на добу, а ми відповідаємо лише 2 000, про паритет не йдеться", – підкреслив військовий експерт.

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У свою чергу експерт Олександр Мусієнко сумнівається, що ворог вдарить по місту Часів Яр усім 80-тисячним угрупуванням.

"Як на мене, найбільші зусилля будуть на Авдіївському, Мар'їнському та Лимансько-Куп'янському напрямках. Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зіткнень вони в лідерах. На Бахмутському відрізку будуть атакувати, але точно не всіма силами", – додав він.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти прориваються на Часів Яр. У російських військ є значні успіхи в просуванні на окремих напрямках, відзначають аналітики DeepState.

Як писала WP, через скорочення військової допомоги від США українські артилеристи на фронті починають зазнавати серйозних труднощів із запасами боєприпасів.

На півдні відбито 17 штурмів ворога на Лівому березі Дніпра Херсонської області. Зазнавши втрат, противник відійшов на колишні позиції. Триває потужна контрбатарейна боротьба, де окупаційним військам наноситься вогневе ураження по місцях дислокації, позиціях і тилах.

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