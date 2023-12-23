'Ледь вистачає': українська армія не може наступати через нестачу боєприпасів - WP

Артилеристам встановили ліміт на кількість снарядів для кожного обстрілу.

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Через нестачу боєприпасів ЗСУ не можуть наступати / Колаж: Главред, фото: 32-я окрема механізована бригада, Командування об'єднаних сил ВСУ

Українські артилеристи на фронті починають відчувати серйозні труднощі через нестачу боєприпасів. Причиною цього стало скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів. Про це у репортажі з фронту повідомило видання The Washington Post.

Військовий із 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка зараз діє в Запорізькій області, підтверджує, що артилеристам було встановлено ліміт снарядів для кожної цілі. У свою чергу, це призводить до неможливості проведення наступальних операцій.

"Хлопці втомилися - дуже втомилися. Вони все ще вмотивовані - багато людей розуміють, що у них немає іншого вибору. Але ви не можете виграти війну лише на мотивації. У вас повинна бути якась чисельна перевага, але зі зброєю та системами озброєння стає тільки гірше і гірше. Як довго ми зможемо протриматися? Важко сказати, але це не може бути довго. Це всі розуміють", сказав військовий. відео дня

Наразі артилеристи, які раніше могли використовувати до 90 снарядів на день, змушені обходитися лише 10-20 снарядами.

"Що можна зробити з 10 снарядами на день? Цього ледь вистачає, щоб реагувати на їхні наступи - мова навіть не йде про наступ на їхні позиції", - розповів артилерист на ім'я Артем.

Українські військові зазначають, що водночас у противника немає проблем з артилерійськими боєприпасами.

Ситуація з боєприпасами

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна та її союзники активно збільшують виробництво боєприпасів. Він зазначив, що приватні компанії також в цьому беруть участь.

Також північнокорейські боєприпаси, які Росія отримує, виявилися неякісними та спричиняють розриви у стволах гармат та мінометів окупантів.Проте росіяни вимушені використовувати ці боєприпаси через недостатнє їх виробництво в самій Росії.

Крім цього, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які передадуть українським захисникам у 2024 році. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що в країні діє більше 50 виробників боєприпасів для дронів.

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