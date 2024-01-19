Росіяни "люблять вбивати" : у Зеленського попередили про ризики нової вони в Європі

Михайло Подоляк розкрив тривожний сценарій у разі виграшу РФ у війні.

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Михайло Подоляк розповів про ризики нової війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Після перемоги України в війні з РФ у запасі буде 25-50 років для переосмислення європейського простору безпеки та вжиття відповідних заходів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Каналу 24, коментуючи заяви представників Заходу про ймовірність зіткнення з РФ через 3-5 років.

"Якщо Росія виграє, то тоді у вас немає 3-5 років, тому що війна буде завтра. Тут інше питання виникає - чи встигнете ви істотно наростити своє військове виробництво? Скільки це буде коштувати? Сьогодні – це 50 мільярдів або 100 мільярдів для України прямої військової допомоги, а завтра - це 1,5 трильйона доларів або євро, які ви повинні вкласти в свої програми безпеки", - зазначив він.

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Радник глави ОП вважає, що залишається питання про те, чи буде готовність серед людей західних країн захищатися від російської навали, як це робить Україна.

"Якщо врахувати, що російська армія на той момент дійсно буде виглядати зовсім інакше, ніж на початку вторгнення в Україну. Це буде армія насичена людьми, які дуже люблять вбивати, які вміють це робити, які мають досвід", - додав Подоляк.

Раніше у Зеленського попередили про ризики програшу у війні. У демократії немає часу на довгі дискусії і бюрократію, переконаний Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів про те, що Росія запустила стратегію проти України. Москва має намір розпалювати конфлікти по всьому світу, щоб відвернути союзників від надання допомоги Україні, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив жорстку заяву на адресу Володимира Путіна. За злочини кремлівської верхівки має настати кримінальна відповідальність, переконаний президент.

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