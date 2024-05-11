РФ може піти в наступ на Сумщину: експерт сказав, де ворог формує угруповання

Російські окупанти можуть спробувати штурмувати українські позиції в Сумській області, щоб створити буферну зону.

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РФ може піти в наступ на Сумську область / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, скріншот із відео

Російські окупанти формують наступальне угруповання в Курській області біля кордону з Сумською областю. Ворог планує посилити це угруповання. Про це в ефірі телемарафону заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він додав, що свої сили РФ готувала для проведення рейдово-диверсійних дій на території Сумщини. У регіоні досі зберігається загроза наступу російських окупантів на Сумську область.

"Там є населений пункт Суджа, він знаходиться десь кілометрів за 15 від кордону з Сумщиною, це Курська область. Станом на 30 квітня ворог формував там незначне наступальне угруповання, мета якого скоріш за все проводити рейдово-диверсійні дії на території Сумщини", - сказав Мусієнко. відео дня

Він не виключає, що на Сумщині може бути такий самий наступ РФ, що і на Харківщині, тільки з меншими силами.

"Створити, як вони називають, санітарну або буферну зону, і просто витягнути туди наші війська. До цього ворог вів певну підготовку, розвідку, вони заходили своїми ДРГ, намагалися виявляти українські оборонні позиції. Тобто я думаю, що там теж може пожвавитися ворог", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Наступ Росії в Харківській області - останні новини за темою

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб росіян наступати і просуватися вглиб території України. Українські захисники здійснюють вогневе ураження, щоб зупинити наступ росіян і знищити їх.

За даними ЗМІ, вранці 11 травня російські окупанти відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке. Представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що командування посилило оборонні підрозділи ЗСУ. Противника локалізували в "сірій зоні", вона не розширюється.

Як повідомляв Главред, на Харківщині тривають важкі бої в районі населених пунктів, які раніше були в "сірій зоні". ЗСУ ведуть бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, Олійниковому та Огірцевому, розповів начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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