Основні сили РФ ще не задіяні, техніка підтягується: деталі штурму Харківщини

Російські окупанти підтягують техніку з глибини РФ у напрямку Бєлгорода.

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РФ стягує техніку у напрямку Харківської області / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот із відео

РФ розпочала нову хвилю наступу на Харківську область, але основні сили окупанти ще не задіяли. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

Він вважає, що нині росіяни займаються "прощупуванням нашої лінії оборони".

"Події на Харківському напрямку - абсолютно прогнозована для української армії історія. Поки що нічого критичного не відбулось, росіяни почали рух, про який наші сили знали й готувались", - написав Жорін.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Про те, що РФ проводить на Харківщині розвідку боєм, каже і керівник навчально-інструкторської групи 151-го навчального центру ЗСУ Роман Донік. Російські окупанти зайшли у кілька населених пунктів, які фактично можна вважати сірою зоною, адже розміщуються вони на самому кордоні з РФ.

"Навскидку з десяток одиниць бронетехніки на напрямку росіянам спалили точно. Виколупували з посадок тих, хто сховався. Там де ворог мав успіх і зайшов без бою, закріплюються. В кількох населених пунктах йдуть бої. Штурмують наші", - написав Донік.

Він додав, що через декілька днів можуть бути нові спроби окупантів прориватися на Харківському напрямку. Про це свідчить те, що з глибини РФ у напрямку Бєлгорода йде ворожа техніка з новими тактичними позначками.

Хто такий Роман Донік? Роман Донік (нар. 2 вересня 1968, Харків) — активіст Революції гідності та волонтер, який здійснює забезпечення українських військових у ході війни на сході України. Засновник та керівник волонтерської групи Романа Доніка.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що РФ нарощує військову присутність у прикордонних районах на Сіверському напрямку. До того ж ворог проводить диверсійну-розвідувальну діяльність.

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